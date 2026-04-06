Основното јавно обвинителство Битола донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице, осомничено за кривично дело „Производство и дистрибуција на детска порнографија“ од член 193-а став 3 во врска со став 2 од Кривичниот законик.

Како што информираат од Обвинителството, станува збор за 31-годишен битолчанец, кој е осомничен дека во периодот од април 2024 година до 1 април 2026 година, на компјутерските уреди и опрема што ги користел во својот дом, набавувал за себе и поседувал материјали со детска порнографија. Според првичните информации, осомничениот воедно бил и вработен во образовна установа, што на случајот му дава дополнителна тежина.

Од Јавното обвинителство посочуваат дека случајот е резултат на предистражна постапка што се водела во координација со СВР Битола и Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика во Скопје. До откривањето на осомничениот дошло по добиено известување од Австралиската федерална полиција која пред извесен период спровела меѓународна акција насочена кон откривање веб-страници преку кои се дистрибуирале фотографии и видеа што содржат материјали од злоупотреба на деца.

Во рамки на оваа операција, австралиските служби вршеле идентификација на корисници и ИП-адреси кои се обиделе да пристапат до една или повеќе од спорните веб-страници. Притоа биле утврдени повеќе уникатни регистрирани корисници, како и нивни електронски и ИП-адреси, при што дел од нив биле поврзани и со територијата на Република Северна Македонија.

Токму овие податоци биле доставени до македонските истражни органи по што започнале проверки и координирани предистражни дејствија. Од Обвинителството наведуваат дека освен во Битола, проверки во моментов се вршат и во Скопје, како и во други градови во државата, со цел целосно да се проверат сите добиени сознанија и да се утврди дали во случајот се инволвирани и други лица.

Надлежните институции во оваа фаза работат на детална анализа на прибраните докази, како и на дигитална форензичка обработка на уредите и електронските податоци, со цел да се утврдат сите околности поврзани со случајот. Истрагата треба да покаже на кој начин осомничениот дошол до спорните материјали, колкав бил обемот на содржините што ги поседувал и дали постоела евентуална комуникација или поврзаност со други корисници.

За 31-годишниот осомничен од Битола, Основното јавно обвинителство веќе доставило предлог до Основниот суд во Битола за определување мерка притвор.