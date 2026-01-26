Илјадници досиеја доставени од информатор во Интерпол за прв пат го откриваат обемот на очигледната злоупотреба на меѓународната полициска агенција од страна на Русија за таргетирање на своите критичари во странство. Податоците доставени до Би-Би-Си Ворлд и францускиот истражувачки медиум Дисклоус, откриваат дека Русија ги користи бараните листи на Интерпол за да бара апсење на луѓе како што се политички противници, бизнисмени и новинари, тврдејќи дека сториле кривични дела.

Анализата на податоците, исто така, сугерира дека во текот на изминатата деценија, независната единица за жалби на Интерпол примила повеќе жалби за Русија од која било друга земја – три пати повеќе од следната земја со највисок број на жалби, Турција. Дополнително, тоа укажува дека жалбите против барањата на Москва доведоа до поништување на повеќе случаи отколку за која било друга земја.

По целосната инвазија на Русија во Украина, Интерпол воведе дополнителни проверки на активноста на Москва за да се спречи каква било потенцијална злоупотреба на каналите на Интерпол во врска со таргетирање на поединци во или надвор од конфликтот во Украина.

Но, протечените документи сугерираат дека ова не ја спречило Русија да го злоупотреби системот, а информаторот ни кажа дека некои построги мерки биле тивко отфрлени во 2025 година.

Како одговор, Интерпол вели дека секоја година, илјадници од најтешките криминалци во светот се апсат благодарение на неговите операции и дека има голем број системи за избегнување злоупотреба кои се зајакнати во последните неколку години.

Исто така, вели дека е свесен за потенцијалното влијание што барањата за апсење можат да го имаат врз поединците.

„Кога ќе добиете црвена потерница, вашиот живот се менува целосно“, вели Игор Пестриков, руски бизнисмен, чие име се појавува во протечените досиеја.

Интерпол не е сам по себе глобална полициска сила, туку им помага на полициите низ целиот свет да соработуваат. Црвената потерница е известување до сите негови 196 земји-членки, со кое се бара од нив да лоцираат и уапсат лице. Црвената објава е слично барање, но се испраќа само до поединечни земји.

Пестриков открил дека бил именуван во црвената потерница откако избегал од Русија во јуни 2022 година – четири месеци по инвазијата на Украина – и побарал азил во Франција.

Сметал дека има две опции: „Да оди во полиција и да каже: „Јас сум во системот на Интерпол““ и да ризикува апсење или да се крие. Ова може да значи не можете да изнајмите стан, вашите банкарски сметки се блокирани, што и му се случило, вели тој.

„Тоа е постојан стрес, цело време“, додава тој, објаснувајќи дека секогаш гледал преку рамо. За безбедност, неговата ќерка и нејзината мајка се преселиле во друга земја. Полицијата може да ви провали во куќата во секое време… затоа сте како стаорец во ќош“, вели тој.

Пестриков бил голем акционер во големи компании за метали во Русија кои биле приватизирани во 1990-тите, особено во фабриката за магнезиум Соликамск.

Во месеците пред инвазијата на Украина во 2022 година, тој вели дека владините министри го притискале да престане да ги продава своите производи во странство и да го снабдува само рускиот пазар. Тој верувал дека ова би значело дека неговите производи би можеле да се користат за производство на компоненти за воена опрема, како што се борбени авиони и тенкови.

Тој вели дека не само што бил против да мора да се продава многу поевтино и на оној што ќе му го кажат министерствата, туку дека тоа било и морално прашање… никој не сакал да се вклучи дури ни индиректно во производството на нешто што се користи за убивање луѓе.

Пестриков верува дека неговото одбивање да се придржува и фактот дека неговата сопруга во тоа време била Украинка довело до национализација на неговите компании и до истрага на Русија за финансиски криминал.

Откако избегал во Франција, бил загрижен дека Кремљ може да се обиде да го таргетира таму, па затоа контактирал со Интерпол и бил известен за барањето за црвена дифузија, кое ги поминало проверките на агенцијата.

Пестриков решил да го оспори преку внатрешниот, независен надзорник на Интерпол, Комисијата за контрола на досиејата на Интерпол (CCF), тврдејќи дека барањето на Русија е политички мотивирано.

Уставот на Интерпол експлицитно наведува дека организацијата не може да се користи за преземање каква било интервенција или активности од политички, воен, религиозен или расен карактер.