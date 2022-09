Историски момент за НАСА: Вселенско летало удри во астероид и го смени неговиот правец

Мисијата „Дарт“ на Американската вселенска агенција (НАСА) успешно удри во астероид со цел да тестира системот за одбрана на планетата Земја.

Вселенско летало на НАСА удри во астероид со неверојатна брзина во понеделникот во невидена генерална проба за денот во иднина кога можеби карпа-убиец би ја загрозил Земјата.

„Имаме удар!“, воскликнаа членовите од Контролата на мисијата, скокајќи од задоволство и покажувајќи со рацете кон небото.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD

— NASA (@NASA) September 26, 2022