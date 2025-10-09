чет, 9 октомври, 2025

Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

„Треба наскоро да одобрите објава на Трут Сошл за да можете да бидете првиот што ќе го објави договорот“, пишуваше во пораката

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

За време на прес-конференцијата, на американскиот претседател Доналд Трамп прво му беше даден лист хартија, а потоа државниот секретар Марко Рубио му шепна нешто на уво. Потоа Трамп им откри на новинарите за што се работи. „Државниот секретар штотуку ми испрати порака дека сме многу блиску до договор на Блискиот Исток и дека наскоро ќе му требам. Ќе прифатам уште неколку прашања“, им рече тој на новинарите и гласно мрмореше, пренесува Н1.

Репортер на „Скај њуз“ успеа да препознае што е напишано во пораката.

„Треба наскоро да одобрите објава на Трут Сошл за да можете да бидете првиот што ќе го објави договорот“, пишуваше во пораката. Овој историски момент веќе е спореден од некои со оној кога на Џорџ В. Буш му беше кажано дека авионите се урнале во Светскиот трговски центар во Њујорк.

ИзворН1

