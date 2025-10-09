Откриена е пораката на писмото кое Марко Рубио му го даде на Доналд Трамп за време на прес-конференцијата

За време на прес-конференцијата, на американскиот претседател Доналд Трамп прво му беше даден лист хартија, а потоа државниот секретар Марко Рубио му шепна нешто на уво. Потоа Трамп им откри на новинарите за што се работи. „Државниот секретар штотуку ми испрати порака дека сме многу блиску до договор на Блискиот Исток и дека наскоро ќе му требам. Ќе прифатам уште неколку прашања“, им рече тој на новинарите и гласно мрмореше, пренесува Н1.
Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump after handing him a note about a Middle East deal saying “Very close. We need you to approve a Truth Social post soon so you can announce deal first” pic.twitter.com/ISEJ2RsUOq
— Evan Vucci (@evanvucci) October 8, 2025
Репортер на „Скај њуз“ успеа да препознае што е напишано во пораката.
„Треба наскоро да одобрите објава на Трут Сошл за да можете да бидете првиот што ќе го објави договорот“, пишуваше во пораката. Овој историски момент веќе е спореден од некои со оној кога на Џорџ В. Буш му беше кажано дека авионите се урнале во Светскиот трговски центар во Њујорк.