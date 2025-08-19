вто, 19 август, 2025

Источниот брег на САД се соочува со животозагрозувачки бранови од ураганот Ерин

Како што се пренесува, иако не се очекува Ерин да удри директно на островите, се прогнозира дека ќе донесе врнежи и до 15,2 сантиметри дожд на Туркс и Каикос и на источните Бахами

Ураганот Ерин зајакна во бура од категорија 4, заканувајќи се со смртоносни бранови и силни морски струи долж источниот брег на САД, пренесува „Би-Би-Си“. Дождовите предизвикани од бурата веќе почнуваат да ги зафаќаат југоисточните Бахами и островите Туркс и Каикос, каде што е издадено предупредување за тропска бура.

Ерин, првиот ураган во атлантската сезона во 2025 година, се засили во саботата во бура од категорија 5, пред накратко да ја изгуби силата и сега повторно да зајакне.

Вчера бурата достигнала максимални постојани ветрови од 130 mph (210 km/h) додека минуваше источно од Бахамите. На Туркс и Каикос, британска прекуморска територија, властите ги суспендираа јавните служби на најголемиот остров и им порачаа на жителите во ранливите подрачја да бидат подготвени во случај да биде потребна евакуација.

 

