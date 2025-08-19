Источниот брег на САД се соочува со животозагрозувачки бранови од ураганот Ерин

Ураганот Ерин зајакна во бура од категорија 4, заканувајќи се со смртоносни бранови и силни морски струи долж источниот брег на САД, пренесува „Би-Би-Си“. Дождовите предизвикани од бурата веќе почнуваат да ги зафаќаат југоисточните Бахами и островите Туркс и Каикос, каде што е издадено предупредување за тропска бура.

Како што се пренесува, иако не се очекува Ерин да удри директно на островите, се прогнозира дека ќе донесе врнежи и до 15,2 сантиметри дожд на Туркс и Каикос и на источните Бахами.

Ерин, првиот ураган во атлантската сезона во 2025 година, се засили во саботата во бура од категорија 5, пред накратко да ја изгуби силата и сега повторно да зајакне.

Вчера бурата достигнала максимални постојани ветрови од 130 mph (210 km/h) додека минуваше источно од Бахамите. На Туркс и Каикос, британска прекуморска територија, властите ги суспендираа јавните служби на најголемиот остров и им порачаа на жителите во ранливите подрачја да бидат подготвени во случај да биде потребна евакуација.