Бесплатното испробување на најновата класа во Диабло 4 – Warlock, е во тек и ќе трае до 7 јули.

За оваа опција не е потребно да ја имате купено Диабло 4 или претходната експанзија за да може да ја играте класата Ворлок на оваа бесплатна промоција.

Во случај да ги имате поминато до крај претходните содржини слободно скокнете ги – може да почнете со квестањето во тек на најновата Сезона каде ловите нови негативци наречени „Култот на Смртта“.

Што се однесува до Ворлокот имаме и претходен напис за оваа нова класа што може да го прочитате на овој линк. Ворлок класата стаса и во обновената Диабло 2 игра со посебно различно издание и сет на скилови.

Но тоа што е најдобро кај Ворлокот од Диабло 4 е што е досега најдобар магионичар за таканаречен „Crowd Control“ односно контролирање големи групи непријатели, со магии за „Тaunt“ односно собирање на непријатели далеку од вас и кон демон што ги привлекува и ренда. Магии за станирање и заробување со ланци во место и секакви други опции -корисни и за масовни битки и на низок левел на пример во „Helltides“ евентите каде најчесто се левелира најбрзо.

Позиционирањето на Ворлокот во битка е целовремено да се држи на дистанца и да не си дозволи да биде опколен, ако стои во група демони или чудовишта што го маваат од сите страни тоа е сигурна смрт, но исто како во боречките вештини кога се има борба со повеќе противници -позиционирањето е да ги наредите со маневри во една линија за малтене да ве напаѓаат еден по еден- доста корисна тактика за скилот на летачиот череп што повеќето Ворлоци го спамаат дека има и карактеристика на „пратечка авионска ракета“ и да промашите кружи и оди накај најблиските непријатели.

Има опции за повикување на различни видови демони и нивно командување како и магии за контрола и уништување на демони што напаѓаат. Класата Ворлок е забавна за играње но е препорачана за понапредните играчи односно ветераните во играта, затоа што почетниците би се изненадиле колку лесно гине Ворлкот, особено ако е стационарен во место целовремено во битка. Сепак анимациите за демоните се инвентивни како и механиките кои можат да се комбинираат со употреба на прост логичен редослед на скилови, што и при самото играње на класата ги откривате како се надополнуваат со испробување комбинации.

Има и „улти-магија“ наречена „Metamorphosis“ со која може да заземете форма на голем демон што ви ги трансформира сите користени способности во нивни огнени и подеструктивни верзии, ова може да го смените со талент за појачување други аспекти. За разлика од истата способност/магија во играта „World of Warcraft“ што ве трансформира во Архи-Демон привремено околу 30 секунди ако играте со класите Ворлок( во „WoW Classic“) или со Демонхантер, во Диабло 4 како Ворлок останувате во демонска форма без одреден временски лимит и колку сакате. Но менувањето во оваа форма највеќе се користи за финиширање главни непријатели -додека обичните непроменети способности на Ворлокот се многу покорисни за целата група при соочување со напливи на повеќе непријатели одеднаш.

Едно е да се гледа видео на Јутјуб за одредена игра – а сосема е друго да се испроба играта -или во случајов новиот лик. -класата Ворлок. Истото правило важи и за слушање музика од дадена игра во самата игра -или слушање на саундтрак од Јутјуб. Различно е дека при музиката има и чекори на играчи, тропот на копита, амбиентални звуци на градови и населби, разговори на ликови и сосема е различно доживувањето кога сте во самата игра.

Иако Ворлок е назив за Вештер -овде се работи за „ Добар Вештер Херој“ -начитан Демонолог кој ги употребува самите демони што ги повикува да се борат против други демони и сите „мрачни сили на пеколот“, но во процесот и во приказната се гледа дека самиот Ворлок има етички вредности со кои си ја сочувува својата хуманост, што може видно да се види во дијалозите со ликовите кои ги среќава низ играњето на неговата приказна.

При испробувањето на претходната класа Паладин -за што може да прочитате овде и тука, максимум левел беше левел 25, a сега може Ворлокот да се игра до левел 30 – и ако ја купите играта, претходната експанзија „Vessel of Hatred“ и најновата експанзија „Lord of Hatred“ ќе може да продолжите да го левелирате истиот лик како и ликот на Паладинот од претходната бесплатна промоција за испробување на нови класи на ликови во Диабло 4.