Јавното претпријатие „Водовод и канализација“ денеска информира дека е исправна водата за пиење во основното училиште „Димо Хаџи Димов“ во Влае, откако пред два дена имаше масовно труење на околу 40 ученици, повеќето од одделенска настава.

Пред два дена екипи од претпријатието извршиле вонреден мониторинг врз основа на пријава од „Димо Хаџи Димов“.

„Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од две локации (училница и кујна) од кои две за физичко-хемиска анализа и две за микробиолошка анализа. Од добиените резултати сите примероци физичко-хемиски и микробиолошки одговара на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, при што констатираме дека водата во „Димо Хаџи Димов“ во општина Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува“, се додава во соопштението.

По вчерашното масовно труење на ученици во основното училиште „Димо Хаџи Димов“, за кое сè уште се утврдуваат причините, инспекциски тимови од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) вчера спроведоа вонредни инспекциски контроли во кујните на 9 основни училишта во општина Карпош, со кои стопансисува истиот оператор со храна, за кој вчера директорката на училиштето Лела Николоска, за Мета потврди дека е „Ванила фуд“. Во сопственост на овој оператор со храна е и централниот магазин кој се наоѓа во основното училиште „Димо Хаџи Димов” во Скопје и од каде се набавуваат репроматеријали за подготовка на храна.

„Во рамки на превентивните вонредните контроли во овие училишта, каде нема деца кои појавиле симптоми на труење со храна, се земаат мостри од храна и од работните површини за лабараториско тестирање. АХВ ги чека резултатите од тестирањата на земените примероци храна и од работните површини во рамки на вчерашната вонредна инспекциска контрола која заедно ја спроведоа инспектори за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот здравствен и санитеран инспекторат (ДСЗИ) и Ценатрот за јавно здравје (ЦЈЗ) и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ)“, наведено беше во соопштението од АХВ.