Искршени стаклата од влезната врата на изборниот штаб на СДСМ во Градско

Од партијата бараат случајот да биде расчистен и сторителите да одговараат

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

Фото: СДСМ
Искршени се стаклата на влезната врата на изборниот штаб на СДСМ во Градско, објавија од опозициската партија. Од таму бараат Министерството за внатрешни работи и министерот Панче Тошковски да постапат, случајот да биде расчистен и сторителите да одговараат.
Од СДСМ велат дека кампањата и изборниот процес секојдневно се нарушува со инциденти, провокации или злоупотреби на институциите, што, според нив покажува дека власта е уплашена и нервозна.
„Синоќа се искршени стаклата на изборниот штаб на СДСМ во Градско. Овој насилнички и вандалски чин го покажува стравот на власта од изборен пораз во Градско. Бидејќи нема што да им понуди на граѓаните ДПМНЕ прибегнува кон валкани методи и кршење на демократските стандарди. СДСМ ќе продолжи достоинствено, мирно и храбро да ја води кампањата затоа што оваа борба е за нашата држава, за нашиот дом, за Македонија“, велат од партијата.

