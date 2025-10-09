Искршени стаклата од влезната врата на изборниот штаб на СДСМ во Градско

Искршени се стаклата на влезната врата на изборниот штаб на СДСМ во Градско, објавија од опозициската партија. Од таму бараат Министерството за внатрешни работи и министерот Панче Тошковски да постапат, случајот да биде расчистен и сторителите да одговараат.
Од СДСМ велат дека кампањата и изборниот процес секојдневно се нарушува со инциденти, провокации или злоупотреби на институциите, што, според нив покажува дека власта е уплашена и нервозна.
„Синоќа се искршени стаклата на изборниот штаб на СДСМ во Градско. Овој насилнички и вандалски чин го покажува стравот на власта од изборен пораз во Градско. Бидејќи нема што да им понуди на граѓаните ДПМНЕ прибегнува кон валкани методи и кршење на демократските стандарди. СДСМ ќе продолжи достоинствено, мирно и храбро да ја води кампањата затоа што оваа борба е за нашата држава, за нашиот дом, за Македонија“, велат од партијата.