пет, 12 септември, 2025

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Акцијата потсетува дека културата и уметноста се моќни алатки за промена и заштита на демократските вредности  

МетаОд: Мета

-

Фото: Мета.мк

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии 100x200x150 см, симболично претставен како копче кое граѓаните можат да го притиснат за да го „исклучат“ говорот на омраза.

Оваа активистичка инсталација, која е поставена на крстосницата на улиците Ленинова (Аминта трети) и булеварот Партизански одреди, во порта Буњаковец, потсетува дека културата и уметноста се моќни алатки за промена и заштита на демократските вредности.

Фото: Мета.мк

Како што информираат организаторите, токму неможноста да се исклучи говорот на омраза во реалноста е поентата на акцијата.

„Копчето е заштитено со дрвена ограда обвиткана со бодликава жица, која го симболизира тешкото надминување на пречките што ги создаваат оние кои го шират говорот на омраза. Дополнителна симболика се и силуетите на „чувари“ – фигури на војници со натписи што ги означуваат најчестите „сејачи“ на омраза: политички партии, екстремисти, социјални мрежи, квази-медиуми и други“, се наведува во соопштението.

Случајни минувачи кои ја видоа уметничката инсталација, коментираат дека „омразата ја прави политиката и дека треба народот да се освести и да функционира во заедништво, независно од тоа дали се работи за Албанец, Босанец или друг етникум“.

Друг граѓанин кажа дека „говорот на омраза е карактеристичен за луѓе што не знаат и не разбираат што тој значи, и најчесто оваа омраза ја имаат кон себе, а потоа и кон другите“.

Целта на авторите со оваа акција е да укажат дека и покрај желбата на граѓаните да го исклучат говорот на омраза, системските бариери и интересите на „чуварите“ го прават овој чин речиси невозможен. Инсталацијата ја отсликува реалноста во која живееме – борбата против говорот на омраза бара обединетост, солидарност и јавен притисок.

Во Северна Македонија, говорот на омраза е кривично дело, што значи дека секое јавно поттикнување омраза кон лица или групи на основа на етничка, верска, полова или друга припадност е санкционирано според законот. Целта на поставувањето на вакви акции е не само да привлече внимание, туку и да поттикне критичка мисла и јавна дебата.

 

ПОВРЗАНО

Македонија

Дали и вие ги сретнавте STOP знаците низ Скопје со пораката „Стоп за говорот на омраза“?

Во урбаниот ритам на секојдневието, често не сме свесни како говорот на омраза го нарушува нашиот заеднички простор – не само во комуникацијата, туку и во...
Повеќе
Главна секција

Симболите како оружје на омразата – меѓу национализмот и достоинството

На 31 август, во самото срце на Широк Сокак во Битола, млад Албанец од Шведска беше принуден да ја соблече маицата што ја носеше...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии 100x200x150 см,...
Повеќе
Македонија

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Младата македонска фотографка Илина Пулејкова е дел од победниците на регионалниот фото – натпревар, кој се одржа во рамки на кампањата „Три, четири, сега! Европа е наша!“. На натпреварот пристигнаа вкупно...
Повеќе
Подглавна секција

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Основното јавно обвинителство Штип изврши увид на лице место на експресниот пат Штип-Радовиш, каде комбе со петмина патници излета од патот и падна од мостот во коритото на Балталичка река, информираат...
Повеќе
Главна секција

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Пожарот во Дрисла вчера бил под контрола, но изминатата ноќ повторно се распламтил, што според премиерот Христијан Мицкоски укажува дека се работи за подметнат пожар, исто како и тој во Вардариште,...
Повеќе

„Исклучи го говорот на омраза“: Герила инсталација со силна порака во Скопје

Во центарот на Скопје, на малиот сквер кај Ким, денеска беше поставена нова уметничко-активистичка инсталација под наслов „Исклучи го говорот на омраза“. Главниот елемент е огромен прекинувач со димензии...

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика

Правилникот на МОН е чекор назад во заштитата на децата, реагираат граѓанските организации

ФБИ објави нови видеа од осомничениот каде што се гледа неговото бегство по пукањето врз Чарли Кирк

ИТ Блокада и Академскиот пленум заеднички ја формираат базата на податоци „За денот потоа“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Фотографката Илина Пулејкова меѓу победниците на регионалниот фото-натпревар „Три, четири, сега! Европа е наша!“

Тројца работници од Непал загинаа во сообраќајка кај Штип

Мицкоски во пожарите на Дрисла и Вардариште гледа политика