Ирска, Шпанија, Холандија и Словенија ќе го бојкотираат изборот на песна на Евровизија идната година, откако на Израел му беше дозволено да се натпреварува. Тие беа меѓу голем број земји кои побараа Израел да биде исклучен поради војната во Газа, како и обвинувањата за нефер практики на гласање.

Шпанската радиодифузна компанија RTVE ги предводеше повиците за тајно гласање по ова прашање на состанок во Женева, а организаторите го одбиле барањето. Ирската RTÉ изјави дека смета дека нејзиното учество останува неизвесно со оглед на ужасната загуба на животи во Газа и хуманитарната криза таму, која продолжува да ги става во опасност животите на толку многу цивили.

Шпанија е една од „Големата петка“ земји на Евровизија, заедно со Франција, Германија, Италија и Велика Британија. На нивните уметници им е дозволен настап директно во финалето, бидејќи нивните радиодифузери даваат најголем финансиски придонес во EBU.

Приближно 50 радиодифузери, вклучувајќи ја и Би-Би-Си, присуствуваа на состанок на Европската радиодифузна унија (ЕБУ) во четвртокот за да разговараат за иднината на натпреварот, кој го гледаат повеќе од 150 милиони луѓе секоја година. Од нив беше побарано да ги поддржат новите правила наменети да ги обесхрабрат владите и третите страни да организираат кампањи за гласање за нивните настапи, по обвинувањата дека Израел неправедно го поддржал својот учесник, Јувал Рафаел, оваа година.

Би-Би-Си Њуз разбира дека гласањето за прифаќање на тие мерки било поврзано со клаузула со која членовите се согласиле да не продолжат со гласање за учеството на Израел.

„Ова гласање значи дека сите членови на ЕБУ кои сакаат да учествуваат на Евровизискиот натпревар за песна 2026 и се согласуваат да ги почитуваат новите правила имаат право да учествуваат“, соопшти ЕБУ.

Мартин Грин, директор на Евровизискиот натпревар за песна, рече дека е задоволен што на членовите им е дадена можност да дебатираат за местото на Израел на натпреварот пред гласањето.

„Беше целосна, искрена и чесна и доста трогателна дебата, но како што можеме да видиме од емпатичниот резултат, тие навистина се здружија врз основа на верувањето дека Евровизискиот натпревар не треба да се користи како политички театар, туку мора да задржи одредено чувство на неутралност.“

Претседателот на Израел, Исак Херцог, ја пофали одлуката да ѝ се дозволи на земјата да се натпреварува, нарекувајќи ја ценет гест на солидарност, братство и соработка, симболизирајќи ја победата над оние кои сакаат да го замолчат Израел и да шират омраза.

Тој рече дека е среќен што Израел повторно ќе учествува на Евровизија и се надева дека натпреварот ќе остане оној што ги осветува културата, поезијата и пријателството меѓу народите и прекуграничното културно разбирање.

Извршниот директор на израелскиот радиодифузер, KAN, рече дека обидот за дисквалификација на неговиот настап може да се разбере само како културен бојкот.

„Бојкотот може да започне денес – со Израел – но никој не знае каде ќе заврши или кому друг може да му наштети“, рече Голан Јохпаз.

Би-Би-Си, која ја емитува Евровизија во Велика Британија, во соопштението изјави: „Ја поддржуваме колективната одлука донесена од членовите на EBU. Станува збор за спроведување на правилата на EBU и за инклузивност“.