Првата регионална награда на EU Investigative Journalism Awards 2025, што се додели во Приштина и припадна на Истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ за сторијата „Адитив“, посветена на злоупотребите преку набавката на адитив за АД ЕСМ.

„Ова истражување покажува како упорното новинарство може да открие милионски штети за државниот буџет и да поттикне институционални истраги. Истата сторија годинава ја доби и првата награда за истражувачко новинарство на конкурсот на ЗНМ, со што уште еднаш се потврди општественото значење на овој новинарски труд“, напишаа од ЗНМ.

Наградата EU Investigative Journalism Awards 2025 е регионално признание, финансирано од Европската Унија и организирано од Thomson Media, со кое се оддава чест на најдобрите истражувачки стории од Западен Балкан и Турција.