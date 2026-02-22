Студентите на неколку универзитети во Иран организираа антивладини протести, први вакви собири од ваков обем по смртоносното задушување од страна на властите минатиот месец, пренесува Би-Би-Си.

Седечки протест беше одржан на друг универзитет во Техеран, а беше пријавен и митинг на североисток. Студентите им оддаваа почит на илјадниците убиени во масовните протести во јануари.

САД го зголемуваат своето воено присуство во близина на Иран, а претседателот Доналд Трамп изјави дека размислува за ограничен воен удар.

САД и нивните европски сојузници се сомневаат дека Иран се движи кон развој на нуклеарно оружје, нешто што Иран отсекогаш го негирал.

Американските и иранските претставници се состанаа во вторникот во Швајцарија и изјавија дека е постигнат напредок во разговорите насочени кон ограничување на нуклеарната програма на Иран.

Но, и покрај пријавениот напредок, Трамп потоа изјави дека светот ќе дознае „во текот на следните, веројатно, 10 дена“ дали ќе се постигне договор со Иран или САД ќе преземат воена акција.

Американскиот лидер ги поддржуваше демонстрантите во минатото – во еден момент се чини дека ги охрабрува со ветување дека „помошта е на пат“.

Снимките потврдени од Би-Би-Си покажуваат стотици демонстранти – многумина со национални ирански знамиња – како мирно маршираат на кампусот на Технолошкиот универзитет Шариф на почетокот на новиот семестар во саботата.

Толпите скандираа „смрт на диктаторот“ – алудирање на врховниот лидер ајатолах Али Хамнеи – и други антивладини слогани.

Во видеото се гледаат поддржувачи на сопернички провладин митинг во близина. Подоцна се гледаат тепачки меѓу двата табора.

Се појавија и потврдени фотографии на кои се гледа мирен протест со седење на Универзитетот Шахид Бехешти во главниот град.

Би-Би-Си, исто така, потврди снимки од друг универзитет во Техеран, Технолошкиот универзитет Амир Кабир, на кои се гледа скандирање против владата.

Во Машхад, вториот по големина град во Иран на североисток, локалните студенти наводно скандирале: „Слобода, слобода“ и „Студенти, викајте, викајте за вашите права“.

Подоцна во текот на денот беа пријавени и големи демонстрации на други локации, со повици за понатамошни собири во недела.

Не е веднаш јасно дали се уапсени некои демонстранти.

Протестите од минатиот месец започнаа поради економски поплаки и набрзо се проширија и станаа најголеми од Исламската револуција во 1979 година.

Новинската агенција на активисти за човекови права (Храна) со седиште во САД соопшти дека го потврдила убиството на најмалку 6.159 лица за време на тој бран, вклучувајќи 5.804 демонстранти, 92 деца и 214 лица поврзани со владата.

Храна, исто така, соопшти дека истражува уште 17.000 пријавени смртни случаи.

Иранските власти кон крајот на минатиот месец соопштија дека се убиени повеќе од 3.100 лица – но дека мнозинството биле припадници на безбедносните сили или минувачи нападнати од „бунтовници“.

Протестите во сабота се одржуваат во време кога иранските власти се подготвуваат за можна војна со САД.

Протераната опозиција упорно го повикува претседателот Трамп да ги оствари своите закани и да удри, надевајќи се на брз пад на сегашната тврдокорна влада.

Но, другите опозициски групи се противат на надворешна интервенција.

Спротивните страни се вклучени во кампањи за дезинформации на социјалните медиуми, обидувајќи се да ги максимизираат своите спротивставени наративи за тоа што сака иранскиот народ.