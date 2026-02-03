Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денеска изјави дека му наложил на министерот за надворешни работи Абас Арагчи да спроведе фер и правични преговори со САД, бидејќи двете земји наводно се подготвуваат да испратат високи претставници во Истанбул на разговори со висок ризик за иранската нуклеарна програма подоцна оваа недела.

Претседателот Масуд Пезешкијан во објава на X изјави: „Му наложив на мојот министер за надворешни работи, под услов да постои соодветна средина – без закани и неразумни очекувања – да спроведува фер и правични преговори, водени од принципите на достоинство, разумност и целесообразност“.

Додека американските воени бродови и авиони се собраа во регионот за потенцијален напад врз Иран, министерот за надворешни работи на земјата, Абас Арагчи, посочи дека разговорите би можеле да се одржат веднаш. Доналд Трамп во саботата рече дека Иранците „сериозно разговараат со нас“, додека алудираше на договор за спречување на воени напади врз Техеран.

Запрашан во понеделник за можноста за договор, Трамп им рече на новинарите во Белата куќа дека разговорите се во тек. „Во моментов имаме бродови кои се упатуваат кон Иран, големи – најголемите и најдобрите – и во тек се разговори со Иран и ќе видиме како ќе се одвива сето тоа… ако можеме да смислиме нешто, тоа би било одлично, а ако не можеме, веројатно ќе се случат лоши работи.“

Зборувајќи за време на посетата на светилиштето на ајатолахот Рухолах Хомеини, Арагчи рече: „Непријателите на Иран денес зборуваат за дипломатија, иако Иран отсекогаш бил подготвен за оваа опција, под услов да има меѓусебно почитување и разгледување на интересите.“

Се очекува претставникот на Трамп, Стив Виткоф, да пристигне во регионот на разговори во Израел со премиерот Бенјамин Нетанјаху. Не е даден датум за никакви разговори меѓу Иран и САД, но портпаролот на Министерството за надворешни работи на Техеран изјави дека „се разгледани неколку точки и ги испитуваме и финализираме деталите за секоја фаза во дипломатскиот процес, кој се надеваме дека ќе заврши во наредните денови“.

Повеќе извештаи сугерираат дека Виткоф и Арагчи ќе се сретнат во петок во Истанбул, заедно со претставници на неколку арапски и муслимански земји, за да разговараат за можен нуклеарен договор. Ројтерс објави дека ќе присуствуваат делегации од Катар, Саудиска Арабија, Обединетите Арапски Емирати и Египет.

Средбата ќе биде прва меѓу американските и иранските претставници од минатиот април, кратко пред Израел, а подоцна и САД, да ги погодат иранските нуклеарни и балистички ракетни локации за време на 12-дневната војна во јуни. За време на конфликтот, Иран испали стотици балистички ракети кон градови и места во Израел, од кои многу беа соборени од пресретнувачи.

Трамп испрати бродови и воени авиони во регионот како одговор на бруталното репресирање на демонстрантите од страна на Иран, во кое загинаа илјадници, а активистите тврдат дека повеќе од 30.000 загинале во масакрот врз владата. Тие вклучуваат носач на авиони, „УСС Абрахам Линколн“, заедно со уништувачи со водени ракети и десетици воени авиони способни да извршат напади врз раководството на Иран, воените цели или неговата нуклеарна програма.

Американскиот претседател оттогаш навести дека сака и Иран да преговара за нов договор за прекин на производството на високо збогатен ураниум што може да се користи за нуклеарно оружје и за спречување на неговата програма за балистички ракети. Новите сателитски снимки објавени минатата недела покажаа дека Иран изградил нови покриви над оштетените згради во објектите во Исфахан и Натанц по нападите во јуни од страна на САД и Израел.

Трамп, исто така, сугерираше дека бара промена на режимот, зголемувајќи стравувања дека напорите за соборување на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, би можеле да предизвикаат регионална војна.