Иран и САД постигнаа договор во вторникот за главните водечки принципи во разговорите насочени кон решавање на нивниот долгогодишен нуклеарен спор, но тоа не значи дека договорот е неизбежен, изјави иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи.

Фјучерсите за нафта паднаа, а референтниот договор за сурова нафта Брент падна за повеќе од 1% по коментарите на Аракчи, што помогна да се намалат стравувањата од конфликт во регионот, каде што САД распоредија поморски сили за да извршат притисок врз Иран за отстапки.

„Презентирани се различни идеи, овие идеи беа сериозно дискутирани, на крајот успеавме да постигнеме општ договор за некои водечки принципи“, изјави Аракчи за иранските медиуми по завршувањето на разговорите во Женева.

Американски функционер изјави дека Иран ќе даде детални предлози во следните две недели за да ги затвори празнините во нуклеарните разговори.

„Постигнат е напредок, но сè уште има многу детали за дискусија“, рече функционерот, кој одби да биде идентификуван.

Индиректните разговори меѓу специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, и зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, заедно со Аракчи, беа посредувани од Оман. Белата куќа не одговори на прашањата испратени по е-пошта за состанокот.

Министерот за надворешни работи на Оман, Бадр ал-Бусаиди, во објава на социјалните мрежи изјави дека сè уште има многу работа што треба да се направи, но Иран и САД си заминуваат со јасни следни чекори.

Токму кога започнаа разговорите во вторник, иранските државни медиуми соопштија дека Иран привремено затвора делови од Ормутскиот теснец, витален глобален пат за снабдување со нафта, поради безбедносни мерки на претпазливост, додека иранската елитна Револуционерна гарда спроведуваше воени вежби таму. Подоцна, државните медиуми соопштија дека теснецот бил затворен неколку часа, без да разјаснат дали е целосно повторно отворен.

Техеран во минатото се закануваше дека ќе го затвори теснецот за комерцијален превоз доколку биде нападнат, потег што би задушил една петтина од глобалните текови на нафта и би ги зголемил цените на суровата нафта.

Одговарајќи на коментарите на Трамп дека„промената на режимот во Иран можеби е најдобриот пат, врховниот лидер на земјата, ајатолахот Али Хамнеи, 86, предупреди дека секој обид на САД да ја собори неговата влада ќе пропадне.

„Претседателот на САД вели дека нивната армија е најсилната во светот, но најсилната армија во светот понекогаш може да биде толку силно удрена што не може да се крене“, рече тој, во коментари објавени од иранските медиуми.

Зборувајќи на конференцијата за разоружување во Женева по разговорите, Аракчи рече дека се отворил нов прозорец на можности и дека се надева дека дискусиите ќе доведат до одржливо решение што ќе обезбеди целосно признавање на легитимните права на Иран.

Претходно, Трамп рече дека самиот ќе биде вклучен индиректно во разговорите во Женева и дека верува дека Иран сака да склучи договор.

„Не мислам дека тие ги сакаат последиците од непостигнувањето договор“, им рече Трамп на новинарите на авионот „Ер Форс Уан“ во понеделник. „Можевме да имаме договор наместо да ги испраќаме Б-2 за да го уништиме нивниот нуклеарен потенцијал. И моравме да ги испратиме Б-2“, рече Трамп, осврнувајќи се на невидливите бомбардери на американската војска.

САД му се придружија на Израел минатиот јуни во бомбардирањето на иранските нуклеарни објекти. САД и Израел веруваат дека Иран се стреми да изгради нуклеарно оружје кое би можело да го загрози постоењето на Израел. Иран вели дека неговата нуклеарна програма е чисто мирна, иако збогатил ураниум далеку над чистотата потребна за производство на енергија и блиску до она што е потребно за бомба.