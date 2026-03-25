Израел и Иран разменија воздушни напади утрово, откако иранската војска го отфрли тврдењето на претседателот Доналд Трамп дека САД се во преговори за завршување на војната, која ги потресе енергетските и финансиските пазари, велејќи дека САД преговараат сами со себе.

Отфрлањето на преговорите од страна на обединетата команда на иранските вооружени сили, во која доминира тврдокорната елитна Револуционерна гарда, доаѓа по извештаите дека САД испратиле план од 15 точки за дискусија до Техеран.

„Дали нивото на вашата внатрешна борба достигна фаза вие да преговарате сами со себе?“, рече главниот портпарол на заедничката воена команда на Иран, Ебрахим Золфакари, на иранската државна телевизија.

„Луѓе како нас никогаш не можат да се сложуваат со луѓе како вас.“

„Како што секогаш сме велеле, никој како нас нема да склучи договор со вас. Не сега. Никогаш.“

Раководството на Иран претходно изјави дека не може да преговара со САД бидејќи двапати ја нападна земјата за време на преговорите на високо ниво во последните две години.

Четири недели по почетокот на војната во која загинаа илјадници, се создаде најлошиот енергетски шок во историјата и се разгореа стравувања од глобална инфлација, а во средата не стивнаа воздушните напади од Иран и Израел.

Израелските одбранбени сили во објава на Телеграм соопштија дека започнале бран напади насочени кон инфраструктурата низ Техеран. Полуофицијалната иранска новинска агенција SNN соопшти дека нападите погодиле станбена област во градот, а спасувачите ги пребарувале урнатините.

Кувајт и Саудиска Арабија соопштија дека одбиле нови напади со беспилотни летала, без да наведат од каде потекнуваат. Беспилотните летала погодиле резервоар за гориво на меѓународниот аеродром во Кувајт, предизвикувајќи пожар, но немало жртви, соопшти кувајтската Управа за цивилно воздухопловство.

Иранската револуционерна гарда соопшти дека започнала нов бран напади врз локации во Израел, вклучувајќи ги Тел Авив и Кирјат Шмона, како и американските бази во Кувајт, Јордан и Бахреин, објавија иранските државни медиуми.

Трамп им рече на новинарите во Белата куќа во вторник дека САД се во преговори со вистинските луѓе во Иран за да се стави крај на војната, додавајќи дека Иранците многу сакаат да постигнат договор.

Акциите пораснаа, а цените на нафтата паднаа во среда по извештаите дека САД бараат едномесечно примирје и дека испратиле план од 15 точки до Иран за дискусија, зголемувајќи ги надежите за продолжување на извозот на нафта од Персискиот Залив.

Њујорк тајмс објави во вторник дека Вашингтон му испратил на Иран план од 15 точки за прекин на војната на Блискиот Исток. Израелскиот Канал 12, цитирајќи три извори, рече дека САД бараат едномесечно примирје за да разговараат за планот од 15 точки.

Извор запознаен со ова прашање потврди дека САД испратиле план до Иран, но не даде дополнителни детали. Израелскиот медиум рече дека планот ќе вклучува демонтирање на нуклеарната програма на Иран, прекинување на поддршката за прокси групи, како што е либанскиот Хезболах, и повторно отворање на Ормускиот теснец.

САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари откако изјавија дека не успеале да постигнат доволен напредок во разговорите насочени кон прекинување на нуклеарната програма на Иран, иако медијаторот Оман рече дека е постигнат значителен напредок. САД ги нападнаа нуклеарните постројки на Иран во јуни 2025 година.

Од почетокот на „Операцијата Епски бес“ од страна на САД во февруари, Иран ги нападна земјите каде што се наоѓаат американски бази, ја нападна енергетската инфраструктура во Заливот и ефикасно го затвори Ормускиот теснец, цевковод за една петтина од светската нафта и течен природен гас.