Врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, ги нарече антивладините демонстранти проблематичари кои се обидуваат да му угодат на претседателот на САД. Иран, исто така, испрати писмо до Советот за безбедност на Обединетите нации обвинувајќи ги САД за претворање на протестите во она што го нарече насилни субверзивни акти и широко распространет вандализам во Иран. Трамп, во меѓувреме, рече дека Иран е во голема неволја.

Протестите, во нивниот 13-ти ден, избувнаа поради економијата и прераснаа во најголеми во последниве години – што доведе до повици за крај на Исламската Република, а некои побараа и враќање на монархијата. Најмалку 48 демонстранти и 14 припадници на безбедносните сили се убиени, според групите за човекови права.

Иранската револуционерна гарда денеска предупреди дека заштитата на безбедноста е „црвена линија“, а војската вети дека ќе го заштити јавниот имот, додека свештеничкото уредување ги засили напорите за смирување на најмасовните протести во последниве години. Изјавите дојдоа откако американскиот претседател Доналд Трамп издаде ново предупредување до иранските лидери во петокот, и откако државниот секретар Марко Рубио во саботата изјави: „Соединетите Американски Држави го поддржуваат храбриот народ на Иран“.

Немирите продолжија во текот на ноќта. Државните медиуми соопштија дека општинска зграда била запалена во Карај, западно од Техеран, и ги обвинија бунтовниците. Државната телевизија емитуваше снимки од погреби на припадници на безбедносните сили за кои, како што рече, биле убиени во протестите во градовите Шираз, Ком и Хамедан.

Протестите се проширија низ поголемиот дел од Иран во последните две недели, почнувајќи како одговор на зголемената инфлација, но брзо станаа политички, со демонстранти кои бараат крај на клерикалното владеење. Властите ги обвинуваат САД и Израел за поттикнување на немирите. Групите за човекови права документираат десетици смртни случаи на демонстранти.

Сведок во западен Иран со кој се контактираше по телефон рече дека Револуционерната гарда (ИРГЦ) била распоредена и отворила оган во областа од која разговарале, одбивајќи да биде идентификувана поради нивна безбедност.

Во соопштението објавено од државната телевизија, ИРГЦ – елитна сила која ги потисна претходните напади на немири – ги обвини терористите дека нападнале воени и полициски бази во текот на изминатите две ноќи, убивајќи неколку граѓани и безбедносен персонал и велејќи дека имотот бил запален.

Војската, која работи одделно од ИРГЦ, но е исто така командувана од врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи, објави дека ќе ги штити и заштитува националните интереси, стратешката инфраструктура на земјата и јавниот имот.

Во земја со историја на фрагментирано спротивставување на клерикалното владеење, синот на последниот шах на Иран, кој беше соборен во Исламската револуција во 1979 година, се појави како истакнат глас во странство, поттикнувајќи ги протестите.

Во својот последен апел на платформата за социјални медиуми X, Реза Пахлави, кој живее во САД, рече: „Нашата цел повеќе не е само да излеземе на улиците; целта е да се подготвиме да ги освоиме градските центри и да ги држиме“.

Тој, исто така, ги повика „работниците и вработените во клучните сектори на економијата, особено транспортот, нафтата, гасот и енергијата“, да започнат национален штрајк.

Трамп во четврток изјави дека не е склонен да се сретне со Пахлави, знак дека чека да види како ќе се одвива кризата пред да поддржи лидер на опозицијата.

Трамп, кој го бомбардираше Иран минатото лето и го предупреди Техеран минатата недела дека САД би можеле да им помогнат на демонстрантите, издаде уште едно предупредување во петок, велејќи: „Подобро да не почнете да пукате затоа што и ние ќе почнеме да пукаме“.