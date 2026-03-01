Иран денеска најави дека одмаздата за нападите од САД и Израел ја смета за свое легитимно право и должност по смртта на ајатолахот Али Хамнеи. Земјата започна нов бран напади низ Блискиот Исток утрово, а експлозии се слушнаа во неколку главни градови и поголеми градови. Иранската Исламска револуционерна гарда соопшти дека започнала шестти бран ракетни и беспилотни напади врз Израел и американските бази во регионот, според полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним.

Израелската војска соопшти дека идентификувала ракети лансирани од Иран кон Израел и дека одбранбените системи се оперативни. Сирени се огласиле низ целиот централен и јужен Израел. Тим на Си-Ен-Ен на терен во Дубаи слушнал повеќе експлозии во текот на утрото и чад на небото. Остатоци од воздушно пресретнување над Бизнис Беј во Дубаи предизвикале пожар во главното трговско пристаниште на градот, Џебел Али, соопштија властите. Облаци од чад може да се видат и како се издигаат од пристаништето.

Во Доха, Катар, имало неколку гласни експлозии во 7:30 часот наутро по локално време. Министерството за внатрешни работи на Катар соопшти дека 16 лица се повредени, со ограничена материјална штета во некои делови од земјата. Во Бахреин воздушната одбрана пресретнала најмалку 45 ракети и девет беспилотни летала во текот на ноќта, објавија државните медиуми. Во Ирак фотографиите покажуваат густ црн чад што се издига од пожар на аеродромот Ербил. Иранската новинска агенција Фарс објави дека во недела наутро се слушнале силни експлозии во ирачкиот град. Во Оман трговското пристаниште Дукм беше цел на два беспилотни летала, при што еден работник беше повреден, објави државната новинска агенција на земјата во недела наутро. Амбасадата на САД во главниот град Мускат издаде безбедносно предупредување со кое им наредува на персоналот и Американците во Оман да се засолнат.

Во меѓувреме, израелските воздухопловни сили извршија нов бран напади врз иранскиот главен град Техеран, според израелските одбранбени сили (ИДФ).

„За прв пат од почетокот на операцијата „Рикачки лав“: ИДФ напаѓа цели што му припаѓаат на иранскиот терористички режим во срцето на Техеран“, се вели во соопштението, еден ден откако во заедничките напади со САД беше убиен врховниот лидер на Иран.

„Во текот на изминатиот ден, израелските воздухопловни сили извршија големи напади со цел да воспостават воздушна супериорност и да го отворат патот кон Техеран.“

Извештаите од Техеран велат дека имало експлозии во повеќе области од градот во недела наутро. Сликите објавени на социјалните медиуми наводно покажуваат големи облаци од густ чад што се издигаат од неколку делови на Техеран. Видео и слики од Техеран покажуваат неколку огромни експлозии во различни делови од градот, вклучително и околу значајната кула Азади во западен Техеран. Иранските државни медиуми објавија повеќе експлозии на север и запад од градот. Иранската Црвена полумесечина потврди воздушни напади во близина на своето седиште и неколку болници во Техеран. Експлозии беа пријавени и во близина на државниот радиодифузен комплекс на Иран. Земјата соопшти дека во еден напад загинале над 100 девојчиња во основно училиште во близина на воена база.

Американскиот претседател Доналд Трамп посочи дека нападите ќе продолжат и во текот на неделата.