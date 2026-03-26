Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека Иран очајно сака да постигне договор за прекин на речиси четиринеделните борби, спротивставувајќи се на иранскиот министер за надворешни работи, кој рече дека неговата земја го разгледува предлогот на САД, но нема намера да води разговори за смирување на конфликтот.

Контрадикторните изјави дојдоа во време кога економските и хуманитарните последици од војната се зголемуваа, а недостигот на гориво се ширеше низ целиот свет, принудувајќи ги компаниите и земјите да се борат да ги ограничат последиците.

Иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, изјави дека иако немало дијалог или преговори со САД, преку посредници биле разменети разни пораки.

„Пораките што се пренесуваат преку нашите пријателски земји, а ние одговараме со изнесување на нашите ставови или издавање на потребните предупредувања, не се нарекуваат преговори или дијалог“, рече Аракчи во интервју за државната телевизија во среда.

Трамп, зборувајќи подоцна во средата на настан во Вашингтон, рече дека иранските лидери „преговараат, патем, и толку многу сакаат да постигнат договор, но се плашат да го кажат тоа бидејќи ќе бидат убиени од сопствениот народ. Тие исто така се плашат дека ќе бидат убиени од нас“.

Трамп не идентификуваше со кого преговараат САД во Иран, при што многу високи функционери се меѓу илјадниците луѓе што загинаа низ Блискиот Исток откако САД и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари. Иран оттогаш започна напади врз Израел, американските бази и земјите од Персискиот Залив.

Врховниот командант на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, беше убиен првиот ден од конфликтот во израелски напад, а беше заменет од неговиот син Моџтаба, кој беше ранет во нападите и не е виден на ниедна фотографија или видео клип од неговото назначување.

Последиците од конфликтот, кој предизвика најлошиот енергетски шок во историјата, се проширија далеку надвор од регионот.

Со Ормускиот теснец, ефикасно затворен, бизнисите од авиокомпании до супермаркети и продавачи на половни автомобили се справуваат со предизвици, вклучувајќи зголемување на трошоците, слабеење на побарувачката и нарушени синџири на снабдување. Некои влади ги разгледуваат мерките за поддршка што последен пат беа користени за време на пандемијата на Ковид.

Земјоделците и рибарите се борат да обезбедат дизел за своите трактори, а десетици милиони луѓе ќе се соочат со акутен глад ако војната продолжи во јуни, проценува Светската програма за храна.

Султан Ал Џабер, извршен директор на државната нафтена компанија АДНОК од Абу Даби, го опиша ограничувањето на преминот на Иран низ Ормускиот теснец како „економски тероризам“.

„Кога Иран го држи преминот како заложник, секоја нација плаќа откуп, на бензинската пумпа, во продавницата за храна, во аптеката“, рече Ал Џабер во говорот во САД во среда. „Ниту една земја не може да ја дестабилизира глобалната економија на овој начин. Не сега. Никогаш.“

Предлогот на САД од 15 точки за прекин на конфликтот, испратен преку Пакистан до Иран, повикува на повторно отворање на теснецот, отстранување на иранските залихи на високо збогатен ураниум, ограничување на неговата програма за балистички ракети и прекинување на финансирањето за регионалните сојузници, според три извори од израелскиот кабинет запознаени со планот.