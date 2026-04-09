Израел вчера го нападна Либан со најсилен интензитет досега, при што загинаа стотици луѓе и предизвика закани за одмазда од Иран, од каде навестија дека во вакви услови е неразумно да се продолжат разговорите за постигнување траен мировен договор со Соединетите Американски Држави.

Предупредувањето од главниот преговарач на Иран, претседателот на парламентот Мохамед Багер Калибаф, ја потврди континуираната нестабилност во регионот по објавувањето на прекинот на огнот во вторникот од страна на претседателот Доналд Трамп. Двете страни изнесоа остро спротивставени агенди за мировните преговори што треба да започнат во сабота, но не беше јасно дали двонеделното примирје ќе трае дотогаш.

Калибаф рече дека Израел веќе прекршил неколку услови од тоа примирје со засилување на својата паралелна војна против милицијата Хезболах, која е поврзана со Иран, додека САД го прекршиле договорот со инсистирање Иран да се откаже од своите нуклеарни амбиции.

„Во таква ситуација, билатералното примирје или преговорите беа неразумни“, рече тој во соопштението.

Израел и Соединетите Американски Држави рекоа дека двонеделното примирје не го опфаќа Либан, а израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека нападите ќе продолжат.

„Мислам дека Иранците мислеа дека прекинот на огнот го вклучува и Либан, а едноставно не е така“, изјави за новинарите во Будимпешта потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, кој ќе ја предводи американската делегација.

Двете страни се чини дека се на различни позиции и за нуклеарната програма на Иран – еден од факторите што Трамп ги наведе како основа за војна.

Трамп рече дека Иран се согласил да престане да збогатува ураниум, кој може да се претвори во нуклеарно оружје, а Белата куќа рече дека Иран навестил дека ќе ги предаде своите постоечки залихи.

„Соединетите Држави, во соработка со Иран, ќе ја ископаат и отстранат целата длабоко закопана… нуклеарна „прашина““, рече Трамп на социјалните медиуми.

Сепак, Калибаф рече дека им е дозволено да продолжат со збогатување на ураниум според условите на прекинот на огнот.

Иако и САД и Иран прогласија победа во петнеделната војна во која загинаа илјадници, нивните основни спорови останаа нерешени. Секоја страна се држи до спротивставените барања за договор што би можел да го обликува Блискиот Исток со генерации.

Нетанјаху рече дека Израел го држи „прстот на чкрапалото“ и е подготвен да се врати во борбите „во секој момент“.

Либанската служба за цивилна одбрана соопшти дека 254 лица се убиени во нападите на Израел низ Либан во среда. Најголем број жртви имаше во главниот град Бејрут, каде што во израелските напади загинаа 91 лице, соопшти таа. Жителите рекоа дека некои од израелските напади дошле без вообичаените предупредувања цивилите да се евакуираат.

Хезболах, милитантната група поддржана од Иран во Либан, соопшти рано во четвртокот дека испукала ракети кон северен Израел како одговор на „кршење на прекинот на огнот“.

Францускиот претседател Емануел Макрон ги осуди „на најсилен можен начин“ она што го нарече неселективни израелски напади врз Либан, велејќи во изјава за X дека Либан „мора целосно да биде опфатен“ со прекинот на огнот.

Лидерите на 13 европски земји, Јапонија и Канада, исто така, издадоа заедничка изјава во која го поздравија прекинот на огнот и повикаа на брз прекин на непријателствата со цел „да се избегне сериозна глобална енергетска криза“.