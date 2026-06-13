Договорот со САД за прекин на борбите во Иран е блиску и вклучува повторно отворање на Ормускиот теснец, изјави иранскиот министер за надворешни работи на Иран.

Сејед Абас Арагчи изјави за државната телевизија дека договорот, исто така, вклучува и укинување на блокадата на САД кон Иран, но дека разговорите за нуклеарната програма на Иран ќе започнат подоцна.

Американските претставници потврдија некои од деталите од договорот, велејќи дека економските придобивки за Иран ќе зависат од тоа дали Техеран ќе ги исполни своите обврски.

Војната започна со американски и израелски напади низ Иран на 28 февруари, што го натера Иран да го нападне Израел и сојузничките држави на САД во Заливот – како и ефикасно затворање на Ормутскиот теснец, клучен превозен пат за светската нафта и течен природен гас.

И покрај тоа што се согласија за прекин на огнот во април, САД и Иран разменија повремен оган, вклучително и две рунди воздушни напади оваа недела.

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во четврток дека ги откажал „закажаните напади“ против Иран, бидејќи преговарачите „штотуку постигнале одлична спогодба“ – договор што веројатно ќе биде потпишан наскоро.

Во петокот, иранските медиуми објавија некои детали од наводниот договор од 14 точки за кој Трамп рече дека „нема никаква врска со условите што беа договорени“ и „нема никаква врска со вистината“.

Неколку часа подоцна, пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, чија земја помогна во посредувањето на договорот, рече дека Меморандумот за разбирање (MOU) меѓу САД и Иран е договорен и се чека финализирање.

Арагчи од Иран беше цитиран во државните медиуми дека има „поддржувачи и противници“ на најновите услови од договорот меѓу највисокото тело за безбедност на Иран, Врховниот совет за национална безбедност.

Сепак, тој додаде дека не е донесена колективна одлука. „Засега, мора да почекаме. Доколку биде одобрен, договорот ќе биде потпишан од далечина“, рече тој.

Израел не е вклучен во разговорите што треба да доведат до продолжување на прекинот на огнот и почеток на преговори за клучни прашања, вклучително и нуклеарната програма на Иран. Со децении, Иран е обвинет од западните земји дека се обидува да изгради нуклеарно оружје. Ги негираше обвинувањата, велејќи дека нејзината програма е за мирни цели – за производство на електрична енергија и за истражувачки цели.

На детален брифинг со новинарите во петокот попладне, американските претставници изјавија дека договорот ќе го отвори Ормутскиот теснец повторно, во замена за укинување на блокадата на иранскиот бродоградба од страна на САД.

Овие чекори ќе стапат на сила повеќе или помалку веднаш. По ова ќе следи 60-дневен период на преговори – фокусирани на збогатениот ураниум на Иран – суштинска состојка за производство на нуклеарна бомба. Официјалните лица изјавија дека ова ќе резултира со уништување на целиот тој материјал на лице место, а потоа отстранување од земјата, иако прецизниот механизам за тоа сè уште треба да се разработи.

Од економска страна, претставниците нагласија дека нема да бидат обезбедени пари однапред – очигледно отфрлање на претходните ирански новински извештаи кои сугерираа дека некои ирански средства ќе бидат одмрзнати пред да започнат суштинските преговори.

Наместо тоа, американските претставници изјавија дека ќе има постепена реинтеграција на Иран во глобалната економија, со мерки како што се укинување на санкциите и потенцијално одмрзнување на средствата што ќе се случува постепено.

Со договорот се повикува Иран да престане да финансира посреднички групи во регионот – референца на Хезболах и други ирански посредници низ Блискиот Исток.

Американските претставници нагласија дека Меморандумот за разбирање не се темели на доверба или ветувања, туку на „перформанси“ – Иран ќе добие економски придобивки само кога ќе може да се потврди дека ги спровел мерките на кои се обврзал.

Иако постои чувство на претпазлив оптимизам од сите страни – САД, Иран, Пакистан и Катар, кои исто така помогнаа во напорите за медијација – сè уште има мала дистанца. Варијации на овој договор се очекуваа неколку пати во текот на изминатите еден или два месеци, само за да исчезнат во подоцнежните фази.

Разликата сега, според американската администрација, е и поголемо ниво на оптимизам и поголема отвореност за суштината на договорот.