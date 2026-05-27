Иран смета дека САД го прекршиле прекинот на огнот со напаѓање цели во близина на спорниот Ормуски теснец, што потенцијално ги комплицира напорите за завршување на војната. Дополнително затегнувајќи ги мировните напори, Израел го нападна Либан со повеќе од 120 воздушни напади во еден од најсилните денови на бомбардирање во последните неколку недели, соопштија либански безбедносни извори. Иран побара прекин на израелските напади во Либан како дел од каков било договор.

Министерството за надворешни работи на Иран изјави дека американските напади во јужната иранска покраина Хормозган, каде што иранските медиуми објавија звуци од експлозии рано во вторник, претставуваат грубо кршење на кревкото прекин на огнот кое е во сила речиси седум недели. САД изјавија дека нивните напади биле одбранбени по природа, таргетирајќи ракетни локации и бродови кои се обидуваат да постават мини.

Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека може да потрае неколку дена за да се преговара за договор за запирање на конфликтот, откако двете страни претходно посочија напредок во почетниот договор што би ставил крај на непријателствата и би го рестартирал пловењето низ теснецот. Тој почетен договор ќе им даде на преговарачите 60 дена да се справат со посложени прашања, вклучувајќи ја и нуклеарната програма на Иран.

Иранските медиуми објавија дека преговарачите на земјата инсистирале меморандумот да вклучи ослободување на милијарди долари замрзнати средства.

По нападите на САД, Рубио им рече на новинарите во својот авион во Индија дека Ормускиот теснец мора да биде отворен на еден или друг начин.

Револуционерната гарда во вторник соопшти дека го задржува правото да возврати на нападите. Тие рекоа дека единиците за воздушна одбрана собориле американски дрон и пукале кон друг дрон и борбен авион за кои рекоа дека влегле во иранскиот воздушен простор над регионот на Персискиот Залив.

Во коментарите објавени на неговиот Телеграм канал по повод годишното поклонение за време на хаџот, врховниот лидер на Иран, ајатолахот Моџтаба Хамнеи, рече: „Отсега па натаму, слоганите „Смрт за Америка“ и „Смрт за Израел“ ќе бидат слогани на исламската нација и угнетените луѓе во светот“.

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно ги цитираше слоганите додека оправдуваше воена акција против Иран.

Роуан и американските претставници посочија дека неодамнешните индиректни разговори постигнаа напредок во меморандумот за разбирање, или почетниот договор, што би довело до понатамошни преговори за конечен договор.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Бакер Калибаф, се врати во Иран од Катар откако побара ослободување на околу 24 милијарди долари замрзнати ирански средства како дел од првичниот договор, објавија иранските медиуми.

Иранската новинска агенција Фарс цитираше извор кој вели дека средствата биле последната точка на сопнување во договорот. Иранската новинска агенција ИСНА соопшти дека преговорите во Катар биле генерално позитивни.

Додека основните предуслови на Иран се фокусираат на укинување на поморската блокада на САД, нуклеарните прашања и гаранциите за суверенитет, Иран исто така сака прекин на конфликтот во Либан, каде што прекинот на огнот од средината на април не успеа да ги запре борбите меѓу Израел и милитантната група Хезболах, поддржана од Иран.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во вторник изјави дека Израел ги продлабочува своите операции во Либан и работи со големи сили на терен.

Либански безбедносни извори изјавија за Ројтерс дека израелските напади погодиле јужен и источен Либан во вторник. Либанското министерство за здравство соопшти дека израелските напади во последните часови убиле 31 лице, а ранети се 40, објави државната новинска агенција ННА рано во среда.

Според ирански извори, почетниот договор би ставил крај на непријателствата на сите фронтови, би овозможил сообраќајот да се движи низ теснецот во текот на 30 дена и евентуално би обезбедил одредено финансиско олеснување. Потешките прашања како што е нуклеарната програма на Иран би биле предмет на преговори во втората фаза.

Иран пропушта некои бродови да го поминат теснецот, давајќи предност на бродовите поврзани со земјите со кои има блиски врски, објави Ројтерс.

Трамп изјави дека неговата клучна цел во војната е да го спречи Иран да развие нуклеарно оружје со својот високо збогатен ураниум. Техеран негира какви било такви планови.

Трамп, исто така, ја искористи кризата за да повика повеќе арапски и муслимански држави, вклучително и Саудиска Арабија, да ги потпишат Авраамовите договори, кои имаат за цел нормализирање на односите со Израел.

Саудиска Арабија изјави дека нема да ги потпише договорите без мапа на патот кон палестинска државност.

Илјадници луѓе се убиени во поширокиот конфликт, главно во Либан и Иран.