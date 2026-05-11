Брзото отфрлање на одговорот на Иран на мировниот предлог на САД од страна на претседателот Доналд Трамп денеска ги зголеми цените на нафтата, поради загриженоста дека 10-неделниот конфликт ќе се одолговлекува, со што бродовите низ Ормускиот теснец ќе бидат парализирани.

Денови откако САД изнесоа понуда со надеж за повторно отворање на преговорите, Иран во неделата објави одговор фокусиран на прекин на војната на сите фронтови, особено во Либан, каде што сојузникот на САД, Израел, се бори против милитантите на Хезболах, поддржани од Иран.

Техеран, исто така, побара компензација за воената штета и го нагласи иранскиот суверенитет над Ормускиот теснец, соопшти иранската државна телевизија.

Исто така, ги повика САД да ја прекинат својата поморска блокада, да гарантираат дека нема да има понатамошни напади, да ги укинат санкциите и да ја прекинат забраната на САД за продажба на иранска нафта, соопшти полуофицијалната новинска агенција Тасним.

За неколку часа, Трамп го отфрли предлогот на Иран со објава на социјалните медиуми.

„Не ми се допаѓа – тотално неприфатливо“, напиша Трамп на Truth Social, без да даде дополнителни детали.

САД предложија крај на борбите пред да започнат разговори за поспорни прашања, вклучително и нуклеарната програма на Иран.

Цените на нафтата утрово скокнаа за повеќе од 4 долари за барел по веста за континуираниот застој што го остава тесниот Ормуски Проток во голема мера затворен. Пред почетокот на војната на 28 февруари, водниот пат пренесуваше една петтина од светските текови на нафта и течен природен гас и се појави како една од централните точки на притисок во војната.

„Пазарот на нафта продолжува да се тргува како геополитичка машина за наслови, при што цените остро се нишаат врз основа на секој коментар, отфрлање или предупредување што доаѓа од Вашингтон и Техеран“, рече Пријанка Сачдева, виш аналитичар на пазарот во Филип Нова.

Анкетите покажуваат дека војната е непопуларна кај САД. Гласачите се соочуваат со значително повисоки цени на бензинот помалку од шест месеци пред националните избори што ќе одредат дали Републиканската партија на Трамп ќе ја задржи контролата врз Конгресот.

САД, исто така, наидоа на мала меѓународна поддршка, при што сојузниците од НАТО ги одбиваат повиците за испраќање бродови за отворање на Ормускиот теснец без целосен мировен договор и меѓународно овластена мисија.

Не е јасно какви нови дипломатски или воени чекори би можеле да претстојат.

Се очекува Трамп да пристигне во Пекинг во среда. Со растечкиот притисок да се повлече линија под војната и глобалната енергетска криза што ја предизвика, Иран е меѓу темите за кои Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг треба да разговараат.

Трамп се потпира на Кина да го искористи своето влијание за да го натера Техеран да склучи договор со Вашингтон.

Објаснувајќи дали борбените операции против Иран се завршени, Трамп рече во коментарите емитувани во неделата: „Тие се поразени, но тоа не значи дека се завршени“.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека војната не е завршена бидејќи „треба да се направи уште многу работа“ за отстранување на збогатениот ураниум од Иран, демонтирање на постројките за збогатување и решавање на иранските посредници и капацитетите на балистичките ракети.

Најдобриот начин за отстранување на збогатениот ураниум би бил преку дипломатија, рече Нетанјаху во интервју што се емитуваше во неделата на емисијата „60 минути“ на CBS News. Но, тој не ја исклучи можноста за негово отстранување со сила.

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан во објава на социјалните мрежи изјави дека Иран „никогаш нема да се поклони пред непријателот“ и дека „ќе ги брани националните интереси со сила“.

И покрај дипломатските напори за прекин на ќорсокакот, заканата за бродските патишта и економиите на регионот остана висока.

Во последните денови се забележани најголемите разгорувања на борбите во и околу теснецот откако започна прекинот на огнот на почетокот на април.