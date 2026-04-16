Иран би можел да размисли да дозволи бродовите слободно да пловат низ оманската страна на Ормускиот теснец без ризик од напад, како дел од предлозите што ги понуди во преговорите со САД, под услов да се постигне договор за да се спречи обнова на конфликтот, изјави извор информиран од Техеран.

Американско-израелската војна со Иран резултираше со најголемото нарушување на глобалните испораки на нафта и гас досега поради прекинот на сообраќајот од страна на Иран низ теснецот, кој обработува околу 20% од светските текови на нафта и течен природен гас.

Стотици танкери и други бродови и 20.000 морнари се заглавени во Заливот откако започна војната на 28 февруари. Двонеделното примирје стапи на сила на 8 април, а американскиот претседател Доналд Трамп во среда изјави дека војната е близу до крај, но контролата врз Ормускиот теснец останува клучно прашање во преговорите.

Изворот, кој одби да биде идентификуван поради чувствителноста на прашањето, рече дека Иран би можел да биде спремен да им дозволи на бродовите да ја користат другата страна од тесниот теснец во оманските води без никакви пречки од Техеран.

Изворот не кажа дали Иран би се согласил да ги исчисти сите мини што можеби ги поставил во тој дел од водата или дали на сите бродови – дури и оние поврзани со Израел – ќе им биде дозволено слободно да минуваат.

Но, изворот додаде дека предлогот зависи од тоа дали Вашингтон е подготвен да ги исполни барањата на Техеран, услов што е клучен за каков било потенцијален пробив со Ормускиот теснец.

Белата куќа не одговори веднаш на барањето за коментар. Министерството за надворешни работи на Иран не беше веднаш достапно за коментар.

Западен безбедносен извор рече дека предлогот да им се дозволи на бродовите да минуваат низ оманските води непречено е во тек, иако не е јасно дали досега имало некаков одговор од Вашингтон.

Теснецот, воден појас широк само 34 км (21 милја) помеѓу Иран и Оман, овозможува премин од Заливот до Индискиот Океан и е главна рута за снабдување со енергија од Блискиот Исток и други витални добра, вклучително и ѓубрива.

Предлогот би бил првиот видлив чекор на Техеран за повлекување од поборбените идеи што се појавија во последните недели, што вклучуваше наплаќање на бродовите за премин низ меѓународниот воден пат и наметнување суверенитет врз теснецот – што глобалната бродска индустрија го смета за невидени еднострани чекори во кршење на поморските конвенции.

Земјите-членки на состанокот на агенцијата на Меѓународната поморска организација на ОН во Лондон оваа недела се спротивставија на идејата за наметнување патарина од страна на Иран за бродовите што го користат теснецот, за што ММО рече дека би поставил опасен преседан.

Предлогот на Иран би бил и првиот чекор кон враќање на статус кво при пловење низ теснецот, кој беше на сила со децении и покрај периодичните запленувања од страна на Иран на бродови што го преминуваат водниот пат.

Таканаречената двонасочна шема за раздвојување на сообраќајот, која беше усвоена од агенцијата на ОН за бродови во 1968 година со договор со земјите во регионот, го создаде сегашниот систем за насочување на бродовите што ги дели коридорите за пловидба низ иранските и оманските води.

САД во понеделник воведоа блокада на нафтените бродови што ги напуштаат иранските пристаништа, а поширокиот бродски сообраќај остана пригушен од 28 февруари.