Шефот на обединетата команда на иранската војска изјави дека американските или кои било други странски вооружени сили ќе бидат нападнати доколку влезат во Ормускиот теснец. Командата ги предупреди американските сили да останат надвор од теснецот и рече дека нејзините сили ќе одговорат остро на каква било закана велејќи им на комерцијалните бродови и танкерите за нафта да се воздржат од какво било движење во отсуство на координација со иранската војска.

Али Абдолахи, началник на обединетата команда на силите, во изјавата цитирана од Ројтерс, рече: „Постојано повторувавме дека безбедноста на Ормускиот теснец е во наши раце и дека безбедното поминување на бродовите треба да биде координирано со вооружените сили. Предупредуваме дека сите странски вооружени сили особено агресивната американска армија, ќе бидат нападнати ако имаат намера да се приближат и да влезат во Ормускиот теснец“.

Танкер пријави дека бил погоден од непознати проектили во Ормускиот теснец веднаш откако Доналд Трамп објави дека САД ќе им помогнат на заробените бродови низ водниот пат.

Агенцијата за поморски трговски операции на Обединетото Кралство соопшти дека сите членови на екипажот се безбедни во инцидентот кој се случил 78 наутички милји северно од Фуџаира во Обединетите Арапски Емирати.

Властите истражуваат, соопшти агенцијата, додавајќи дека на бродовите им е советувано „да транзитираат со претпазливост“.

Претходно, Заедничкиот поморски информативен центар издаде соопштение во кое вели дека нивото на поморска безбедносна закана во Ормускиот теснец останува критично поради тековните регионални воени операции.

Белешката објавена од Центарот за поморски трговски операции на Обединетото Кралство вели дека морнарите биле советувани да се координираат со властите на Оман преку VHF канал и треба да размислат за насочување преку територијалните води на Оман јужно од шемата за одвојување на сообраќајот каде што САД воспоставија засилена безбедносна зона.

„Транзитот преку или во близина на шемата за одвојување на сообраќајот треба да се смета за исклучително опасен поради присуството на мини кои не се целосно испитани“, стои во соопштението.