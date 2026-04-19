Иранските власти велат дека повторното го затвориле Ормускиот теснец и повторно вовеле ограничувања на виталната бродска линија откако САД изјавија дека нема да ја прекинат блокадата на иранските пристаништа.

Меѓународна поморска агенција објави дека бродовите на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) пукале кон танкер додека се обидувал да помине низ теснецот во саботата. Ројтерс објави дека брод под индиско знаме што превезувал сурова нафта, исто така, бил нападнат додека се наоѓал во водниот пат.

Заедничката воена команда на Иран, Хатам ал-Анбија, во саботата соопшти дека Техеран го вратил теснецот во неговиот претходен статус и сега е под строго управување и контрола од страна на вооружените сили.

Иран изјави дека ограничувањата ќе останат ако Вашингтон не обезбеди целосна слобода на навигација за бродовите што патуваат од Иран до дестинации и од дестинации до Иран. Ова го повторија заменик-министерот за надворешни работи на земјата, Саид Хатибзаде, и командата на морнарицата на ИРГЦ.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Багер Галибаф, во саботата изјави дека неодамнешните разговори со САД постигнале напредок, но остануваат празнини околу нуклеарните прашања и Ормускиот теснец. „Имавме напредок, но сè уште има голема дистанца меѓу нас“, изјави тој за државните медиуми, осврнувајќи се на разговорите минатиот викенд. „Постојат некои прашања за кои инсистираме . Тие исто така имаат црвени линии. Но, овие прашања би можеле да бидат само едно или две.“

Претседателот Доналд Трамп рече дека САД водат „многу добри разговори“ со Техеран, но предупреди на уцена околу клучниот канал за испорака. Подоцна тој го пофали воениот сојузник Израел во објава на социјалните мрежи, додавајќи дека другите сојузници го покажале своето вистинско лице во момент на конфликт и стрес.

Ниту една страна не понуди никакви детали за состојбата на преговорите во саботата, неколку дена пред истекот на кревкото примирје во војната меѓу САД и Израел против Иран.

Војната, која сега е во осмата недела, уби илјадници, се прошири на израелски напади во Либан и ги зголеми цените на нафтата поради затворањето на теснецот, кој обично носи една петтина од светските испораки на нафта.

Зборувајќи со новинарите на маргините на турскиот дипломатски форум во Анталија, иранскиот заменик-министер за надворешни работи Хатибзадех рече дека САД „не можат да ја наметнат својата волја да извршат опсада врз Иран, додека Иран, со добра намера, се обидува да олесни безбеден премин низ Ормускиот теснец“.

Во објава на X, командата на морнарицата на ИРГК напиша: „Додека движењето на бродовите од Иран и кон Иран е под закана, статусот на Ормускиот теснец ќе остане како што беше претходно. Секое прекршување на обврските од страна на Соединетите Американски Држави ќе добие соодветен одговор“.

Иран официјално го затвори теснецот на 4 март како одговор на воздушните напади на САД и Израел врз земјата и го прогласи повторно отворен во петокот откако беше постигнат 10-дневен договор за прекин на огнот меѓу Израел и Либан, како дел од пошироките преговори за постигнување мир во регионот.

Центарот за поморски трговски операции на Велика Британија соопшти дека добил извештај од танкер на кој му се приближиле, а потоа бил пукано од два воени чамци на ИРГК 20 наутички милји североисточно од Оман. Капетанот рече дека претходно немало радио предупредување. Агенцијата додаде дека танкерот и екипажот се пријавени како безбедни, а властите го истражуваат инцидентот.

Најавата за пресвртот на Иран дојде еден ден откако Доналд Трамп изјави дека блокадата на САД ќе остане во полна сила сè додека не се постигне траен мировен договор со Техеран. Американскиот претседател, исто така, рече дека привременото примирје со Иран, посредувано од Пакистан и кое треба да истече во среда, можеби нема да биде продолжено.

Се очекува американските и иранските делегации да одржат втора рунда мировни преговори, иако времето сè уште не е потврдено. Агенцијата Франс-прес објави дека египетскиот министер за надворешни работи изјавил во саботата дека има надежи за договор „во наредните денови“.

„Се надеваме дека ќе постигнеме договор во наредните денови“, рече Бадр Абделати, додавајќи: „Не само ние во регионот, туку целиот свет страда од продолжувањето на оваа војна“.

Пред пресвртот на Иран, најмалку осум танкери за нафта и гас поминале низ теснецот во краткиот прозорец кога тој бил отворен рано во саботата, според податоците за поморско следење.

Околу 20% од светската нафта и течен природен гас минуваат низ тесниот теснец, кој стана централна точка на американско-израелската војна против Иран. Неговото затворање ги зголеми цените на енергијата низ целиот свет.

Во Либан, израелската војска во неделата соопшти дека еден војник е убиен за време на борбите на југ, додавајќи дека девет војници се ранети, вклучувајќи еден кој е тешко повреден.