Иран нападна и запали целосно натоварен танкер за сурова нафта кај Дубаи, додека претседателот Доналд Трамп предупреди дека САД ќе ги уништат енергетските постројки и нафтените извори на Иран ако не го отворат Ормускиот теснец. Нападот врз бродот „Ал-Салми“, кој плови под знамето на Кувајт, е најновиот во низата напади врз трговски бродови со ракети или експлозивни воздушни и морски дронови во Заливот и Ормускиот теснец, откако САД и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари.

Едномесечниот конфликт се прошири низ Блискиот Исток, убивајќи илјадници луѓе, прекинувајќи го снабдувањето со енергија и заканувајќи се да ја доведе глобалната економија во кружен пад.

Цените на суровата нафта накратко скокнаа по нападот врз танкерот, кој може да носи околу 2 милиони барели нафта во вредност од повеќе од 200 милиони долари по тековни цени.

„Кувајт Петролеум Корп“, сопственикот на бродот, соопшти дека нападот се случил рано утрово, предизвикувајќи пожар и оштетување на трупот, но нема пријавени повредени.

Властите во Дубаи подоцна изјавија дека успеале да го стават пожарот под контрола по нападот со беспилотно летало врз танкерот. Нема пријавени повредени, рекоа тие.

Скокот на цените на нафтата и горивата почна да влијае врз финансиите на американските домаќинства и да стане политичка главоболка за Трамп и неговата Републиканска партија пред среднорочните избори во ноември, откако ветија дека ќе ги намалат цените на енергијата и ќе го зголемат производството на нафта и гас во САД.

Просечната национална малопродажна цена на бензинот во САД надмина 4 долари за галон за прв пат по повеќе од три години, бидејќи стеснувањето на глобалните залихи ги турка цените на американската сурова нафта над 101 долар за барел.

Нападите од двете страни не покажуваат знаци на смирување, а стравувањата од поширок конфликт растат.

Хутите, сојузнички на Иран, влегоа во војната со испукување ракети и дронови кон Израел во последните денови, а Турција објави дека балистичка ракета лансирана од Иран влегла во турскиот воздушен простор пред да биде соборена од воздушната и ракетната одбрана на НАТО.

Израел изврши ракетни напади врз она што го нарече воена инфраструктура во Техеран и инфраструктурата што ја користи Хезболах, поддржана од Иран, во Бејрут, оставајќи црн чад што виси над либанската престолнина.

Звуци од експлозии се слушнале во делови од источен и западен Техеран неколку минути откако Израел издаде предупредување за непосредни напади во градот, објави иранската новинска агенција Тасним. Жителите во источниот округ Пирузи пријавиле прекини во електричната енергија по експлозиите, додека официјални лица од иранското Министерство за енергетика започнаа напори за враќање на електричната енергија, додаде Тасним.

Израелската војска рано утрово соопшти дека четворица војници се убиени во јужен Либан, истата област каде што тројца мировници на Обединетите нации од Индонезија беа убиени во два одделни инциденти во последните денови.

Портпаролот на иранската војска изјави на државната телевизија дека меѓу целите во последниот бран ракетни и беспилотни напади на Техеран се „скривалишта“ на американски воен персонал во пет бази во регионот и во Израел.