Иран најави дека нема да се сретне со американски претставници кои долетаа во регионот за започнување на мировните преговори и изјави дека двете страни сè уште мора да ги средат условите на прекинот на огнот што го потпишаа пред две недели пред да можат да се справат со потешки теми, како што се можните ограничувања на неговата нуклеарна програма.

Случувањата покажаа дека двете страни се далеку одвоени по клучните столбови на почетната рамка, која бара Иран да го отстрани својот застој врз Ормускиот теснец во замена за финансиски стимулации и поставува 60-дневни преговори за изработка на траен мировен договор.

Зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, и претставникот Стив Виткоф пристигнаа во Доха на она што Белата куќа го опиша како разговори на високо ниво, но Иран и домаќинот Катар изјавија дека ќе се сретнат со медијатори, а не со самите Иранци.

Катар изјави дека премиерот шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани бил меѓу оние што се сретнале со Виткоф и Кушнер.

„Не е закажан состанок на кое било ниво со американската страна за наредните денови“, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи.

Барајќи начини за прекин на ќор-сокакот, Трамп размисли за враќање кон тотална војна, разговарајќи со министерот за одбрана Пит Хегсет и началникот на Здружениот штаб, генерал Ден Кејн, за спроведување на повеќе напади, објави „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на американски извори запознаени со дискусијата. Ројтерс не можеше веднаш да го потврди извештајот.

Но, засега Трамп, кој јавно му се закани на Иран со повеќе напади, одлучи да ѝ даде повеќе време на дипломатијата, се вели во извештајот.

Превозот е делумно обновен низ теснецот, кој управуваше со една петтина од глобалната нафта и течен природен гас пред да избувне војната на 28 февруари.

Но, иранските власти рекоа дека имаат право да го управуваат сообраќајот заедно со сојузникот на САД, Оман, кој се наоѓа на другата страна од стратешкиот воден пат, и дека ќе воведат патарини кон средината на август кога ќе истече 60-дневниот период.

„Суверенитетот на Ормускиот теснец е меѓу Иран и Оман, а сообраќајот во теснецот е предмет на аранжмани утврдени од Иран“, изјави главниот преговарач на Иран, Мохамед Бакер Калибаф, на државната телевизија.

Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс рече дека на Иран ќе му биде спречен да наплаќа патарини преку меѓународниот воден пат, велејќи во шоуто на Мајкл Ноулс: „Ова нема да заврши на место каде што Иранците собираат патарини за бродовите што минуваат низ Ормускиот теснец“.

Ванс, исто така, во интервју рече дека протокот на нафта низ Ормускиот теснец се вратил на нивоата од пред војната, дури и ги надминал тие нивоа во некои денови, без да наведува бројки.