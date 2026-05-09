САД и Иран не се поблиску до наоѓање крај на нивната војна откако двете страни разменија оган во Заливот во услови на нестабилно примирје, додека анализата на американските разузнавачки служби заклучи дека Техеран може да издржи поморска блокада со месеци. Во последните денови се забележани најголемите разгорувања на борбите во и околу Ормускиот теснец откако започна примирјето пред еден месец, а Обединетите Арапски Емирати беа под обновен напад во петокот.

Вашингтон го чека одговорот на Техеран на предлогот на САД со кој формално би се ставил крај на војната пред разговорите за поспорни прашања, вклучително и нуклеарната програма на Иран. Зборувајќи во Рим во петокот, државниот секретар Марко Рубио рече дека САД очекуваат одговор, иако портпаролот на иранското министерство за надворешни работи рече дека Техеран сè уште го разгледува својот одговор.

Спорадични судири продолжија во петокот меѓу иранските сили и американските бродови во Ормускиот теснец, објави полуофицијалната иранска новинска агенција Фарс. Новинската агенција Тасним подоцна цитираше ирански воен извор кој рече дека ситуацијата се смирила, но предупреди дека се можни нови судири.

Американската војска соопшти дека погодила два брода поврзани со Иран кои се обидувале да влезат во иранско пристаниште, при што американски борбен авион удрил во нивните оџаци и ги принудил да се вратат назад.

Техеран во голема мера го блокирал неиранскиот превоз низ теснецот откако започна војната со воздушните напади на САД и Израел низ Иран на 28 февруари. Пред војната, една петтина од светските резерви на нафта минувале низ тесниот воден пат.

САД воведоа блокада на иранските бродови минатиот месец. Но, проценката на ЦИА покажа дека Иран нема да претрпи сериозен економски притисок од американската блокада на иранските пристаништа уште околу четири месеци, според американски функционер запознаен со ова прашање, што покренува прашања за влијанието на претседателот Доналд Трамп врз Техеран во конфликт кој е непопуларен кај гласачите и сојузниците на САД.

Висок разузнавачки службеник ги окарактеризира како лажни „тврдењата“ за анализата на ЦИА, која првпат ја објави Вашингтон пост.

Судирите се проширија и надвор од водниот пат. ОАЕ соопштија дека нивната воздушна одбрана се вклучила со две балистички ракети и три беспилотни летала од Иран во петокот, при што три лица се здобиле со умерени повреди.

Иран постојано ги напаѓа ОАЕ и другите земји од Персискиот Залив кои се домаќини на американски воени бази. Во она што ОАЕ го нарече голема ескалација, Иран ги засили нападите оваа недела како одговор на најавата на Трамп за „Проект слобода“ за придружба на бродови во теснецот, која тој ја прекина по 48 часа.

Трамп изјави во четврток дека прекинот на огнот, објавен на 7 април, сè уште се почитува и покрај разгорувањето на насилствата, додека Иран ги обвини САД за негово кршење.

„Секој пат кога е на маса дипломатско решение, САД се одлучуваат за безгрижна воена авантура“, изјави во петокот министерот за надворешни работи, Абас Аракчи. Иранската новинска агенција Мехр објави дека еден член на екипажот е убиен, 10 се ранети, а шестмина се водат како исчезнати по нападот на американската морнарица врз ирански комерцијален брод доцна во четвртокот.