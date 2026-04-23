Иран заплени два брода во Ормускиот теснец откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека ги откажува нападите на неодредено време, без знаци за повторно започнување на мировните преговори. Корпусот на Исламската револуционерна гарда заплени два брода и ги испрати до иранските брегови, според изјавите на бродските компании и полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним.

Револуционерната гарда ги обвини бродовите што ги заплени, „Епаминондас“ со либериско знаме и „МСЦ Франческа“ со панамско знаме, дека работат без потребни дозволи и дека ги менуваат нивните навигациски системи.

Трет контејнерски брод со либериско знаме бил нападнат во истата област, но не бил оштетен и продолжил да плови, според извори од поморската безбедност.

Американската војска во среда соопшти дека досега им наложила на повеќе од 30 бродови да се вратат во пристаништето како дел од блокадата на САД против Иран. Далеку надвор од Заливот, американската војска пресретнала најмалку три танкери под иранско знаме во азиските води, велат извори, пренасочувајќи ги подалеку од нивните позиции во близина на Индија, Малезија и Шри Ланка.

Статусот на двонеделното примирје, кое требаше да истече претходно оваа недела, остана нејасен. Во остриот пресврт неколку часа откако се закани со обновено насилство, Трамп во вторникот даде она што се чинеше како еднострано соопштение дека САД ќе го продолжат примирјето сè додека не разговараат за иранскиот предлог во мировните преговори за ставање крај на двомесечната војна.

Но, иранските власти не рекоа дека се согласиле на какво било продолжување на примирјето и ја критикуваа одлуката на Трамп да ја продолжи блокадата на американската морнарица врз иранската трговија по море, што самата Иран ја смета за чин на војна.

Претседателот на иранскиот парламент и главен преговарач Мохамед Бакер Калибаф рече дека целосното примирје има смисла само ако блокадата биде укината. Повторното отворање на Ормускиот теснец, тесната точка низ која се одвиваше една петтина од светската трговија со нафта пред војната, беше невозможно со такво флагрантно кршење на прекинот на огнот, рече Калибаф на социјалните медиуми.

„Не ги постигнавте вашите цели преку воена агресија и нема да ги постигнете ниту со малтретирање“, напиша тој во својот прв одговор на објавата на Трамп. „Единствениот начин е признавање на правата на иранскиот народ“.

Трамп повторно се повлече во последен момент од неговите повторени закани за бомбардирање на иранските електрани и друга цивилна инфраструктура, за кои Обединетите нации и другите предупредуваат дека би го прекршиле меѓународното хуманитарно право. Но, малку напредок е постигнат во завршувањето на војната што започна со заеднички напади на САД и Израел врз Иран на 28 февруари.

Тоа ги остава двете страни на чекање, со клучниот Ормуски теснец сè уште ефикасно затворен, оптоварувајќи ги економиите низ целиот свет. Илјадници луѓе се убиени низ Блискиот Исток, главно во Иран и Либан, каде што милитантната група Хезболах, сојузничка на Иран, се приклучи на борбите против Израел.