Иран и САД се согласија да ги прекинат непријателствата во Заливот и да ги обноват разговорите во врска со нивниот спор околу Ормускиот теснец, изјави во неделата американски функционер, зголемувајќи ги надежите за спасување на привремениот мировен договор.

„Техничките разговори се планирани да продолжат по сите области од Меморандумот за разбирање. Двете страни засега ќе се повлечат и бродовите можат слободно да се движат“, рече функционерот, осврнувајќи се на меморандумот за разбирање од 14 точки што беше договорен на 17 јуни, според кој теснецот ќе биде повторно отворен за сообраќај.

„Аксиос“, кој прв објави за прекин на непријателствата, повикувајќи се на висок американски функционер, рече дека разговорите ќе продолжат во вторник во Катар.

Враќањето кон дипломатијата ќе следи по неколкудневните напади и контранапади откако ирански проектил погоди товарен брод во Ормускиот теснец во четврток, при што и САД и Иран се обвинуваат за кршење на привременото примирје договорено на 17 јуни.

Иран лансираше ракети и беспилотни летала кон американските воени бази во Кувајт и Бахреин рано во неделата, кратко откако претседателот Доналд Трамп се закани дека Исламската Република ќе престане да постои ако не го почитува договорот за прекин на војната.

Во меѓувреме, Израел во неделата соопшти дека повторно ги нападна вооружените милитанти на Хезболах, поддржани од Иран, во Либан, уништувајќи ја подземната инфраструктура што ја користи групата во село во јужен Либан. Тоа се случи по уште еден напад во саботата, кој следеше по последниот договор за прекин на огнот со Либан во петокот. Иран вели дека борбите во Либан мора да престанат ако сака поширокиот договор да се држи.

Американската војска претходно соопшти дека повторно го нападнала Иран, неколку часа откако танкер беше погоден во Ормускиот теснец, најважниот светски енергетски превозен пат, кој Техеран во голема мера го затвори во поголемиот дел од конфликтот.

„Може да дојде момент кога повеќе нема да можеме да бидеме разумни и ќе бидеме принудени воено да ја завршиме работата што многу успешно ја започнавме“, рече Трамп на социјалните медиуми, пред извештајот на Аксиос.

„Ако тоа се случи, Исламската Република Иран повеќе нема да постои!“ додаде тој.

Привремениот мировен договор од 14 точки имаше за цел да ги запре борбите, кои САД и Израел ги започнаа на 28 февруари, и повторно да го отвори теснецот додека продолжуваат разговорите за прашања како што е нуклеарната програма на Иран.

Една рунда посредувани разговори, предводени од потпретседателот Џ.Д. Венс и претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф, се одржа во Швајцарија пред една недела, а Вашингтон ги укина санкциите кон Техеран, но борбите оттогаш продолжија и се интензивираа.

Околу еден час по објавата на Трамп, кувајтската армија соопшти дека нејзината воздушна одбрана реагира на ракетни и беспилотни напади, додека Бахреин соопшти дека таму се огласиле сирени.

Иранската Исламска револуционерна гарда во соопштението соопшти дека нејзините морнарици и воздухопловни сили започнале ракетни и беспилотни операции насочени кон американски воени објекти во Кувајт и Бахреин.

Американски функционер, потврдувајќи дека Иран ги таргетирал американските објекти, изјави за Ројтерс дека нема пријавени жртви во САД или големи штети на американските објекти на Блискиот Исток.