САД и Иран сè уште треба да разработат неколку точки на сопнување пред да се постигне договор за војната, изјави потпретседателот Џ.Д. Венс, пренесува Би-Би-Си.

На прашањето од Би-Би-Си дали претседателот Доналд Трамп е блиску до потпишување договор, Венс рече дека е прерано да се каже „кога или дали“ двете страни ќе го финализираат договорот.

Според извештаите, договорот ќе го продолжи прекинот на огнот за 60 дена и ќе започне разговори за иднината на нуклеарната програма на Иран.

Порано во четврток, американските претставници изјавија за Би-Би-Си дека двете земји се согласиле за рамка на договор, во очекување на одобрување од Трамп и раководството на Иран.

Но, полуофицијалната иранска новинска агенција Тасним објави дека договорот не е финализиран или потврден.

Зборувајќи во четврток вечерта, Венс рече дека преговарачите „разговараат за неколку јазични точки“, кои го вклучуваат и „прашањето за збогатување“.

„Сè уште не сме таму, но сме многу блиску и ќе продолжиме да работиме на тоа“, им рече тој на новинарите.

САД долго време бараа Иран да престане да произведува високо збогатен ураниум и да се ослободи од постојните залихи, кои во теорија би можеле да се користат за создавање нуклеарно оружје.

Ванс имаше оптимистички тон додека разговараше со новинарите во Вашингтон, велејќи дека САД веруваат оти Иранците преговараат „со добра волја“.

Откако првичното примирје меѓу САД и Иран стапи на сила на 8 април, Трамп постојано сугерираше дека двете страни се блиску до договор и дека преговорите напредуваат, но досега нема суштински резултати.

Претседателот се соочува со зголемен притисок да ја заврши војната, вклучително и од сојузниците на земјите од Заливот, демократите кои се противат на тоа и некои републиканци во Конгресот кои изразија загриженост за должината на конфликтот.

Контрадикторните извештаи од четвртокот за можен договор ја истакнаа флуидноста на преговорите.

Двете земји си ги побија меѓусебните тврдења и понудија малку детали за објавениот предлог, повторно поставувајќи прашања за тоа колку страните всушност се блиску до прекинување на непријателствата.

Трамп и други официјални лица предупредија дека „опцијата Б“ – враќање на борбените операции – сè уште е на маса.

Во меѓувреме, продолжувањето на прекинот на огнот би им овозможило на американските и иранските тимови да разговараат за многу посложените и технички прашања што се во игра, особено за нуклеарната програма на Иран и неговите преостанати залихи од високо збогатен ураниум.

Трамп сугерираше дека САД би можеле да го земат, или, заедно со Иран, да го разредат на место или на трета локација.