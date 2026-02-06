Иран и САД денеска треба да одржат преговори со висок ризик во Оман за нуклеарната програма на Техеран, но спорот околу агендата, особено разликите околу импозантната ракетна програма на Техеран, сугерира дека напредокот ќе биде тешко постигнат, со заканата од уште една блискоисточна војна. Иако двете страни сигнализираа подготвеност за оживување на дипломатијата околу долготрајниот нуклеарен спор на Техеран со Западот, Вашингтон сака разговорите да ја опфатат нуклеарната програма на Иран, неговите балистички ракети, поддршката за вооружените групи низ регионот и третманот кон сопствениот народ, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио во среда.

Иран изјави дека сака министерот за надворешни работи Абас Аракчи и американскиот пратеник за Блискиот Исток, Стив Виткоф, да разговараат само за нуклеарните прашања во Мускат.

„Иран влегува во дипломатијата со отворени очи и стабилно сеќавање на изминатата година. Ние се вклучуваме во добра волја и цврсто стоиме зад нашите права. Обврските треба да се почитуваат“, рече Аракчи на X пред разговорите.

„Обврските треба да се почитуваат. Еднаквиот статус, меѓусебното почитување и меѓусебниот интерес не се реторика – тие се задолжителни и столбови на траен договор.“

Во јуни, САД ги погодија иранските нуклеарни цели, приклучувајќи се во последните фази од 12-дневната израелска кампања за бомбардирање. Техеран оттогаш изјави дека неговата работа за збогатување на ураниум е запрена.

Раководството на Техеран останува длабоко загрижено дека американскиот претседател Доналд Трамп можеби сè уште ги спроведува своите закани за напад врз Иран, во услови на зголемување на вооружените сили на американската морнарица во близина на Иран.

Зголемувањето на вооружените сили на САД, следеше по крвавото владино задушување на националните протести во Иран минатиот месец, зголемувајќи ги тензиите меѓу Вашингтон и Техеран.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, во четвртокот им изјави на новинарите дека Трамп се обидува да утврди дали може да се постигне договор, но исто така издаде и предупредување.

„Додека се водат овие преговори, би го потсетила иранскиот режим дека претседателот има многу опции на располагање, покрај дипломатијата како врховен командант на најмоќната војска во историјата на светот“, додаде таа.

Трамп предупреди дека веројатно ќе се случат лоши работи ако не може да се постигне договор, зголемувајќи го притисокот врз Исламската Република во застој што доведе до меѓусебни закани за воздушни напади.

Овие војници во јеменскиот порт Аден се поврзани со Јужниот преоден совет, или STC.

Иран предупреди дека ќе одговори остро на секој воен напад и ги предупреди соседните земји кои се домаќини на американски бази дека би можеле да бидат на линијата на огнот доколку бидат вклучени во напад.

„Многу е тешко да се видат како ќе попуштат доволно во разговорите утре за САД веродостојно да можат да тврдат дека направиле пробив. И тука мислам дека воениот конфликт е поверојатен отколку не“, рече Едмунд Фитон-Браун, виш соработник во тинк-тенкот FDD со седиште во Вашингтон.

Преговарачите во Оман ќе мора да ја поминат црвената линија на Иран во разговорите за неговата ракетна програма за да постигнат договор и да спречат идни воени дејствија. Техеран категорично ги отфрли разговорите за своите одбранбени капацитети, вклучувајќи ги ракетите и нивниот дострел.

Неколку часа пред разговорите, иранската државна телевизија соопшти дека една од најнапредните балистички ракети со долг дострел во земјата, Хорамшахр 4, била распоредена во еден од огромните подземни ракетни комплекси на Револуционерната гарда.