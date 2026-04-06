Иран и САД добија план за прекин на непријателствата, но Иран одбива веднаш да го отвори Ормутскиот теснец, откако претседателот Доналд Трамп се закани дека ќе му нанесе „пекол“ на Техеран ако не се постигне договор до вторник.

Мировниот план вклучува двостепен пристап со итен прекин на огнот, проследен со сеопфатен договор што треба да се финализира во рок од 15-20 дена, изјави за Ројтерс извор запознаен со предлозите.

Началникот на пакистанската армија, Асим Мунир, бил во контакт со американскиот потпретседател Џ.Д. Венс, специјалниот пратеник Стив Виткоф и иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи, кажа изворот.

Иран нема повторно да го отвори теснецот како дел од привременото примирје, кажа за Ројтерс висок ирански функционер, додавајќи дека Иран нема да прифати рокови додека го разгледува предлогот.

„Аксиос“ првпат во неделата објави дека САД, Иран и регионалните посредници разговараат за потенцијално 45-дневно примирје како дел од двофазен договор што би можел да доведе до траен крај на војната, повикувајќи се на американски, израелски и регионални извори.

Во објава полна со пцовки на неговата платформа Truth Social во неделата, Трамп се закани со понатамошни напади врз иранската енергетска и транспортна инфраструктура доколку Иран не постигне договор и не го отвори теснецот до вторник. Подоцна во неделата, претседателот во последователна објава даде попрецизен рок: „Вторник, 20:00 часот источно време!“

Нови воздушни напади беа пријавени низ целиот регион денес, повеќе од пет недели откако САД и Израел почнаа да го напаѓаат Иран во војна во која загинаа илјадници луѓе и им нанесе штета на економиите со зголемувањето на цените на нафтата.

Иран одговори на нападите со ефикасно затворање на водниот пат Хормуз, преку кој се снабдуваат околу една петтина од светските резерви на нафта и природен гас, и со напад врз Израел, американските воени бази и енергетската инфраструктура околу Заливот.

Иранските државни медиуми соопштија дека шефот на разузнавачката организација на Револуционерната гарда, Маџид Хадеми, починал. Во нападите на Израел и САД загинаа неколку високи членови на иранскиот режим, вклучувајќи го и врховниот лидер ајатолахот Али Хамнеи, кој беше заменет од неговиот син, Моџтаба.