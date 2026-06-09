Иран и Израел велат дека ги прекинале нападите еден врз друг, откако разменија оган за прв пат од априлското примирје. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека неговата земја во моментов се воздржува од напади, но, тој нагласи дека борбата против Иран и групата Хезболах во Либан, поддржана од Иран, „не е завршена“.

Иранската војска претходно соопшти дека ги прекинала операциите по испораката на „болен одговор“ на Израел. Вети „построги и построги мерки“ доколку Израел изврши повеќе напади, вклучително и во Либан.

Одделно, претседателот Доналд Трамп изјави дека екипажот на хеликоптер на американската армија е добро откако американските медиуми објавија дека хеликоптер се урнал во Ормускиот теснец.

„Њујорк тајмс“ објави дека хеликоптер „Апачи“ со двајца членови на екипажот се урна во нејасни околности и дека екипажот бил безбедно спасен. Трамп не даде детали за тоа што го предизвикало инцидентот, но рече дека нема повредени и дека Белата куќа ќе каже повеќе подоцна.

Техеран лансираше ракети кон Израел во неделата како одмазда за нападот врз Бејрут.

Израел одговори во раните утрински часови во понеделник со таргетирање на она што го нарече воени објекти во Исламската Република.

Во разговор со Би-Би-Си, Трамп негираше дека Нетанјаху ги прекршил неговите желби со започнување напади. Белата куќа потврди дека Трамп го повикал Нетанјаху за да разговараат за кризата. Израелски функционер рече дека Израел ги прекинал нападите на негово барање.

На прашањето како го убедил Нетанјаху да престане да го напаѓа Иран, Трамп одговори: „Сè што направив е да кажам: „Мораме да бидеме разумни“. Многу сме блиску до потпишување на многу моќен договор, многу добар договор. „Без нуклеарно оружје, без ништо. Знаете, мора да бидеме многу разумни.“ „Беше во ред.“

Трамп, исто така, рече за Нетанјаху: „Ако му кажам да направи нешто, тој го прави тоа.“

Претседателот изјави за американскиот новински медиум Аксиос дека му кажал на израелскиот премиер дека може да се најде во борба сам ако се врати во војна со Иран.

Во својата телевизиска изјава во понеделник, Нетанјаху рече дека му рекол на Трамп дека „Израел има целосно право на самоодбрана и ние го користиме тоа по потреба“.

Размената на оган во неделата продолжи и во понеделник наутро, при што Иран лансираше повеќе ракети кон Ерусалим и централен и јужен Израел, според израелските власти.

Израелските одбранбени сили (ИДФ) соопштија дека втор бран воздушни напади бил насочен кон петрохемиски комплекс во југозападниот ирански град Махшахр, каде што израелски воен функционер рече дека се произведуваат хемикалии што се користат за балистички ракети.

Шефот на иранската организација за вонредни ситуации, Џафар Миадфар, изјави за новинската агенција Тасним дека во нападите се повредени 14 лица во Махшахр и еден во Техеран.

Жртви се пријавени и во Либан, каде што Министерството за здравство соопшти дека пет лица се убиени, а осум се ранети во израелскиот напад врз Тир во јужен Либан во понеделник. Црвениот крст соопшти дека четворица од неговите спасувачи се меѓу повредените.