Иран го прогласи Ормускиот теснец за целосно отворен за комерцијален сообраќај по прекинот на огнот меѓу Израел и Либан, пренесува Си-Ен-Би-Си.

„Во согласност со прекинот на огнот во Либан, преминот за сите комерцијални бродови низ Ормускиот теснец е прогласен за целосно отворен за преостанатиот период на прекин на огнот“, изјави министерот за надворешни работи Сејед Абас Арагчи во објава на социјалните мрежи. Сепак, бродовите мора да транзитираат низ „координирана рута“ објавена од поморските власти на Иран, рече Арагчи.

Израел и Либан во четвртокот се согласија на 10-дневен прекин на огнот почнувајќи од 17 часот по источно време таа вечер. Израелската воена кампања во Либан против милитантната група Хезболах, кои се блиски сојузници на Иран, беше камен на сопнување во преговорите меѓу Вашингтон и Техеран.

Претседателот Доналд Трамп во петокот му се заблагодари на Иран за отворањето на теснецот во објава на социјалните мрежи. Но, Трамп рече дека поморската блокада на иранските пристаништа од страна на САД ќе остане на сила додека не се постигне договор со Техеран.

Цените на нафтата паднаа за повеќе од 10% на под 90 долари за барел. Околу една петтина од светските залихи на сурова нафта минуваа низ теснецот пред војната. Затворањето на морската лента, која го поврзува Персискиот Залив со глобалните енергетски пазари, предизвика најголемо нарушување на снабдувањето со нафта во историјата.

Трамп се согласи на двонеделен прекин на огнот на 7 април во замена за целосно отворање на теснецот од страна на Иран. Но, претседателот на иранскиот парламент, Мохамед Багер Галибаф, ги обвини САД за кршење на договорот со тоа што му дозволи на Израел да ја продолжи својата кампања во Либан.

Теснецот остана речиси целосно затворен за време на прекинот на огнот меѓу САД и Иран, бидејќи двете земји ги оспорија условите на договорот. Само неколку комерцијални бродови транзитираат низ водниот пат дневно.

Преговорите меѓу потпретседателот Џ.Д. Венс и Галибаф минатиот викенд во Пакистан не успеаја да доведат до договор за трајно завршување на војната на САД со Иран. Трамп рече дека преговарачите на САД и Иран би можеле повторно да се сретнат овој викенд во Пакистан за втора рунда разговори.