Техеран го отфрли предлогот на Оман за регионално заедничко управување со Ормускиот теснец, изјави денеска за Ројтерс висок ирански функционер, со што се поткопуваат надежите за решавање на ќорсокакот што со месеци ја задушува трговијата во Заливот. Оман предложи нов регионален договор насочен кон решавање на конфликтот околу критичниот теснец, низ кој течеше околу една петтина од глобалната нафта и течен природен гас пред САД и Израел да го нападнат Иран во февруари.

Сепак, Техеран го отфрли предлогот на Оман за регионално заедничко управување со теснецот, велејќи дека нема шанси за успех. САД и Саудиска Арабија се обидуваат да извршат притисок врз Оман да ги унапреди своите нереални планови во врска со стратешкиот теснец, изјави функционерот за Ројтерс. Иран инсистираше дека целиот влезен пат низ теснецот и дел од излезниот пат мора да бидат под иранска контрола, додаде функционерот.

Договор за заедничка контрола со Оман нема да им служи на интересите на Иран, иако Техеран го смета Оман за вреден сосед, рече функционерот.

Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) соопшти дека нејзините сили погодиле три нафтени танкери во теснецот и ги принудиле да застанат откако ги игнорирале предупредувањата за тргнување по небезбедна и нелегална рута. Морнарицата на ИРГЦ во соопштението изјави дека продолжува да одржува целосна контрола врз стратешкиот воден пат и предупреди дека незаконското воено мешање на САД и упатствата до бродовите во регионот нема да останат без одговор.

Цените на нафтата пораснаа за над 3 долари за барел во средата, бидејќи нападите повторно се интензивираа. САД и Саудиска Арабија денеска започнаа напади врз групите поддржани од Иран во Ирак, велејќи дека тие се одговорни за нападите со беспилотни летала врз саудиските нафтени постројки, што го натера Иран да предупреди дека обвинувањето за такви напади е голема грешка.

Нападите на САД и Саудиска Арабија во источен Ирак се случија само неколку часа откако американската војска соопшти дека нејзината воздушна одбрана спречила изненадувачки ирански напад врз американските трупи во регионот. ​ИРГК во среда соопшти дека испалила неколку балистички ракети кон американските воени објекти во Јордан.

Во обид да се реши конфликтот околу Ормутскиот теснец, Оман му претстави на Иран план поддржан од земјите од Заливот за управување со водниот пат, кој би вклучувал собирање доброволни такси од бродовите, изјавија за Ројтерс извор од Заливот и западен дипломат.

Според предлогот на Оман, Иран нема да врши единствена контрола, а таксите ќе бидат доброволни, изјавија за Ројтерс изворот од Заливот и западниот дипломат информиран за ова прашање.

Системот би бил аналоген на оној што е поставен во Малачкиот теснец во Азија, каде што Индонезија, Малезија и Сингапур бараат од бродовите да плаќаат доброволни придонеси за финансирање на навигација, заштита на животната средина и операции за пребарување и спасување.

Иран го затвори теснецот откако САД и Израел го нападнаа Иран на 28 февруари. Договорот од минатиот месец меѓу САД и Иран делумно го отвори теснецот, а во иднина се планирани разговори за решавање на поголеми прашања, вклучително и нуклеарната програма на Иран. Но, договорот пропадна на почетокот на јули откако Иран отвори оган врз бродови користејќи бродски канал што не го признава.