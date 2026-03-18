Иран го нападна Тел Авив со ракети со касетни боеви глави, како одмазда за атентатот на шефот за безбедност на Иран, Али Лариџани, од страна на Израел, објави утрово иранската државна телевизија. Во нападот во текот на ноќта загинаа две лица во населба во близина на густо населениот Тел Авив, каде што има и клучни воени објекти, со што бројот на жртви во Израел од војната се искачи на најмалку 14. Во соопштението на Корпусот на иранската Исламска револуционерна гарда, прочитано на државната телевизија, се вели дека употребеното оружје вклучувало ракети „Корамшахр 4“ и „Кадр“, обете со повеќе боеви глави.

Израел соопшти дека Иран постојано користел касетни боеви глави, кои се распрснуваат во повеќе помали експлозиви во воздух и се шират на широка површина, што ги прави тешки за пресретнување.

Во Иран, проектил погодил област во близина на нуклеарната централа Бушер во вторник вечерта, но не предизвикал штета или повредени, изјави Иран до Меѓународната агенција за атомска енергија. Шефот на МААЕ, Рафаел Гроси, го повтори својот повик за максимална воздржаност за време на конфликтот за да се избегне ризикот од нуклеарна несреќа.

Израел и САД изјавија дека спречувањето на Иран да развие програма за нуклеарно оружје била една од целите на нападите што ги започнаа пред повеќе од две недели, во кои беа убиени врховниот лидер на земјата и многу други високи функционери.

Иранската влада вчера го потврди убиството на Лариџани, највисоката личност што е цел на нападот од првиот ден од војната меѓу САД и Израел, кога во израелски напад беше убиен врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи.

Врховниот совет за национална безбедност на Иран, кој го водеше Лариџани како секретар, соопшти дека синот на Лариџани и неговиот заменик, Алиреза Бајат, исто така биле убиени во израелски напад во понеделникот вечерта.

Целните убиства се случиле во време кога војната меѓу САД и Израел не покажува знаци на деескалација.

Новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, ги отфрли предлозите доставени до Министерството за надворешни работи на Иран за намалување на тензиите или прекин на огнот со САД, според висок ирански функционер кој побара да не биде идентификуван.

Хамнеи, кој присуствуваше на својот прв состанок за надворешна политика по неговото назначување, рече дека не е „вистинско време за мир сè додека САД и Израел не бидат фрлени на колена, не го прифатат поразот и не платат отштета“.

Функционерот не разјасни дали помладиот Хамнеи, кој сè уште не се појавил на фотографии или на телевизија откако беше именуван минатата недела да го замени својот убиен татко, присуствувал на состанокот лично или од далечина.

Иран погуби човек осуден за шпионажа за Израел, соопшти медиумот на иранското судство Мизан во среда.

Човекот, идентификуван како Курош Кејвани, беше осуден за обезбедување слики и информации за чувствителни локации во Иран на израелската шпионска агенција Мосад, се вели во него.