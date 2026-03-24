Иран лансираше повеќе ракети кон Израел, соопшти израелската војска, откако американскиот претседател Доналд Трамп ја одложи заканата за бомбардирање на електричната мрежа на Исламската Република поради она што тој го опиша како продуктивни разговори со иранските претставници.

Ракетите активираа сирени за воздушен напад во делови од Израел, вклучувајќи го и Тел Авив, каде што се слушнаа експлозии од пресретнувања. Во еден напад, домови во северен Израел беа оштетени од паѓање остатоци по пресретнувањето. Нема пријавени смртни случаи.

Трамп напиша на својата платформа Truth Social во понеделник дека САД и Иран воделе „многу добри и продуктивни“ разговори за „целосно и целосно решавање на непријателствата на Блискиот Исток“.

Како резултат на тоа, рече тој, го одложува за пет дена планот за удар врз енергетската мрежа на Иран. Неговата објава ги зголеми цените на акциите, а цените на нафтата нагло ги намали под 100 долари за барел, ненадеен пресврт во падот на пазарот предизвикан од неговите закани за време на викендот и ветувањата на Иран дека ќе одговори.

Сепак, утрово, моќниот претседател на иранскиот парламент, Мохамед Бакер Калибаф – за кого израелски функционер и двајца други извори запознаени со ова прашање рекоа дека бил соговорник во разговорите од иранска страна – изјави дека не се одржале никакви преговори.

„Не се одржани никакви преговори со САД, а лажните вести се користат за манипулирање со финансиските и нафтените пазари и бегство од мочуриштето во кое се заробени САД и Израел“, напиша тој на X.

Елитната Револуционерна гарда (ИРГК) на Иран соопшти дека започнува нови напади врз американски цели и ги опиша зборовите на Трамп како психолошки операции кои беа истрошени и немаа никакво влијание врз борбата на Техеран.

Глобалните пазари се релаксираа преку ноќ во понеделник откако Трамп додаде пет дена на неговиот саботен ултиматум за Иран повторно да го отвори Ормускиот теснец – цевковод за околу 20% од светската нафта и течен природен гас – во рок од 48 часа.

Но,утрово овие придобивки беа под закана бидејќи пазарите ги земаа предвид спротивставените пораки од Техеран и Вашингтон. Приносите од американските државни обврзници се зголемија, а доларот го врати изгубеното место додека светот продолжува да се справува со енергетскиот шок предизвикан од заканата на Иран за превозот во теснецот.

Фјучерсите за суровата нафта Брент LCOc1 пораснаа за 4,2% на 104,21 долари за барел, со што делумно се намалија цените од 10% во понеделник, додека американската сурова нафта CLc1 порасна за 4,3% на 91,93 долари за барел.

„Основната ситуација е сè уште неверојатно кревка или запалива“, рече аналитичарот на пазарот на IG, Тони Сикамор.