Иран испрати команданти на Корпусот на Исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), воени советници и опрема поврзана со ракети и беспилотни летала во Јемен, според четири извори, во потег што сугерира дека Техеран се обидува да ја зајакне способноста на своите сојузници Хути да го загрозат бродскиот превоз на Црвеното Море.

Четири извори запознаени со ова прашање, вклучувајќи два ирански извори, министерот за информации на Јемен и аналитичар за регионална безбедност, рекоа дека Иран го префрлил персоналот на ИРГЦ и воената опрема на лет од Техеран до Јемен на 13 јули, развој на настаните што претходно не беа објавени.

Двајцата ирански извори за Ројтерс изјавија дека помеѓу 10 и 21 лица на ИРГЦ, вклучувајќи и високи команданти, биле на летот на Махан Ер. Авионот првично бил упатен кон главниот град Сана, контролиран од Хутите, но бил пренасочен кон пристанишниот град Ходеида на Црвеното Море откако аеродромот бил нападнат од јеменската влада поддржана од Саудиска Арабија.

„Командантите на ИРГЦ отпатувале таму за да ги поддржат операциите на Хутите и да обезбедат обука за нови ракетни системи“, рече еден од изворите, додавајќи дека Иран, исто така, испратил злато на авионот за да ги финансира активностите на Хутите.

Двајцата ирански извори зборуваа под услов на анонимност поради безбедносни причини.

Распоредувањето нуди нови докази за напорите на Иран да ги зајакне Хутите, кои повеќе од една деценија се во граѓанска војна против поддржаната од Саудиска Арабија, меѓународно призната јеменска влада и ги напаѓаат соседите од Заливот со ракети и беспилотни летала.

Министерството за надворешни работи на Иран не беше веднаш достапно за коментар. Техеран постојано негираше дека му обезбедува на движењето Хути во Јемен ракетни капацитети.

Абдел Рахман ал-Ахноми, медиумски претставник на Хутите, кој рече дека бил во авионот, ги опиша тврдењата дека Иран испратил воени експерти во Јемен како лаги и измислици, додавајќи дека сите патници во авионот биле цивили.

Хутите претходно негираа дека се ирански застапник и рекоа дека развиваат свое оружје.

Три дена по пристигнувањето на летот во Јемен, Ројтерс објави дека Техеран побарал од движењето Хути да биде подготвено да го затвори нафтениот пат преку Црвеното Море доколку САД ја нападнат иранската енергетска инфраструктура, што претставува нова закана за глобалните снабдувања со енергија.

Во понеделник, групата, чија област на контрола во Јемен се протега над водниот пат, објави поморска блокада на Саудиска Арабија како одговор на бомбардирањето на аеродромот во Сана на 13 јули, за кое рекоа дека го извршила Саудиска Арабија.

Овие потези сигнализираа крај на четиригодишното примирје меѓу Ријад и Хутите. Нивната закана за еден од водечките поморски трговски патишта во светот ескалираше дополнително во четврток кога групата соопшти дека нападнала два саудиски танкери за нафта.

Моамер ал-Иријани, министер за информации во јеменската влада поддржана од Саудиска Арабија, ги потврди трансферите на персонал и опрема на Гардата во телефонско интервју за Ројтерс во среда, повикувајќи се на разузнавачки информации.

„Нивната мисија е да ги зајакнат воените капацитети на милициите и да ги подготват да ја загрозат меѓународната поморска безбедност во Црвеното Море и теснецот Баб ал-Мандаб“, рече тој.