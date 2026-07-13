Иран утрово соопшти дека погодил американски воени цели во Бахреин, Јордан и Кувајт, 24 часа откако почна размената на напади со ракети и беспилотни летала со САД. Шест земји на Блискиот Исток пријавија дека биле цел на нападите, Катар, Оман и Обединетите Арапски Емирати, како и Јордан, Бахреин и Кувајт. Револуционерната гарда на Иран соопшти дека уништила центар за команда и контрола и хангари за беспилотни летала во сојузникот на САД, Јордан, и дека цел на нападите била американска радарска станица, како и системи за ракетни фрлачи во Кувајт. Тие, исто така, рекоа дека нападнале платформи за поддршка и полнење гориво на американски носачи на авиони во Оман и уништиле центар за одржување на авиони и команден објект во Катар.

Катар, кој претходно изјави дека нема да дејствува како посредник сè додека е нападнат, изјави дека три лица, меѓу кои и едно дете, биле повредени од паѓање на шрапнели. Во него се наведува дека Иран е целосно правно одговорен за нападот. Исто така во неделата, Обединетите Арапски Емирати соопштија дека откриле ракетни закани надвор од своите граници, додека Бахреин соопшти дека пресретнал неколку ирански воздушни напади. Јордан објави ракетни напади, а Оман објави дека бил цел на беспилотни летала. Армијата на Кувајт подоцна објави штета од нападите и рече дека нападот врз платформа за дупчење нафта повредил работник.

Оман соопшти дека го повикал амбасадорот на Иран да протестира поради нападите со беспилотни летала во два региона, а амбасадата на САД во Оман им кажала на своите државјани во Дукм и Мусандам да се засолнат. Јорданската државна новинска агенција објави дека војската пресретнала четири ракети од Иран кои влегле во нејзиниот воздушен простор.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда издаде соопштение во кое го прогласи Ормускиот теснец за затворен, иако американскиот ЦЕНТАКОМ соопшти дека теснецот е отворен за сите бродови кои сакаат можат законски да го транзитираат меѓународниот воден пат.

„Иран не го контролира теснецот. Сообраќајот се одвива непречено“, изјави ЦЕНТКОМ во објава на X.

Подоцна во текот на денот, Трамп изјави дека теснецот е отворен за комерцијален сообраќај.

Иран соопшти дека го затворил Ормускиот теснец откако брод патувал по неодобрена рута.