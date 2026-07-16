САД соопштија дека започнале нов бран напади врз Иран, откако претседателот Доналд Трамп го предупреди Техеран дека треба подобро да се однесува. Американската војска соопшти дека иранските воени капацитети што се користат за закана на бродовите што се движат низ Ормускиот теснец биле цел на нападите. Според државните медиуми, во главниот град Техеран се активирале и воздушни одбранбени системи.

Во меѓувреме, Иран соопшти дека нападнал американски воени цели во регионот, вклучително и во Бахреин и Кувајт, бидејќи петтиот ден од обновените непријателства го затегна нивниот прелиминарен договор за завршување на војната. Иранската армија,соопшти дека ги таргетирала американските воени комуникациски системи и резервоарите за складирање гориво во базата Азрак во Јордан, објавија државните медиуми. Јорданската база е домаќин на американски воен персонал и операции. Револуционерната гарда на Иран соопшти дека цел на напад бил и собир на американски војници и радарски систем за рано предупредување во воздухопловната база Али Ал Салем во Кувајт, објавија државните медиуми.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Багер Галибаф, им изјави на државните медиуми дека Техеран нема причина да се придржува до договорот ако не има корист од него.

Трамп се закани дека ќе нападне мостови и електрани доколку Иран не се врати на разговорите следната недела. На прашањето од новинарите дали ќе даде рок пред да го стори тоа, тој одговори: „Не сакам да давам рокови, но тие прилично добро знаат, ја знаат приказната, треба подобро да се однесуваат“.

„Тие толку многу сакаат да се договорат. Не им се допаѓа она што го правиме“, рече тој. „Ќе откриеме дали сакаме да се договориме со нив или едноставно ќе го завршиме тоа“.

Претходната закана од Трамп во април за бомбардирање на цивилната инфраструктура на Иран предизвика осуда во тоа време од шефот на ОН за човекови права, Волкер Турк, кој рече дека тоа би било воено злосторство.

И покрај обновените борби, Трамп го поздрави она што го сметаше за потенцијална маслиново гранче од Техеран во ослободувањето на американскиот притвореник за кој американскиот претседател рече дека бил неправилно приведен во декември 2024 година.

„Таа сега е безбедно надвор од Иран и во добра состојба“, напиша Трамп во среда вечерта на својата платформа за социјални медиуми Truth Social. „Соединетите Американски Држави го ценат овој гест на добра волја од страна на Иран!“

Главниот преговарач на Техеран, Мохамед Бакер Калибаф, доцна во средата изјави дека иранската безбедност зависи од одржувањето на иранските аранжмани во Ормускиот теснец.

„Ние сме во суштинска и егзистенцијална војна со Америка“, рече Калибаф во соопштението.

Моќната Револуционерна гарда на Иран, исто така, предупреди дека ќе продолжи да ги напаѓа американските воени средства во регионот.

„Непријателот не треба да претпоставува дека може да го одржи сегашниот тек на конфликтот и да го претвори во војна на исцрпување“, рече портпаролот на Револуционерната гарда, Хосеин Мохеби, според иранската Прес ТВ.

„Операциите на Иран во моментов се фокусирани на уништување на американската офанзивна воена инфраструктура во регионот. Следната фаза ќе започне потоа.“