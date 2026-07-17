Иран соопшти дека во утрово извршил нови напади врз американски објекти во Заливот, откако шест ноќи по ред е цел на американски напади. Американската војска соопшти дека завршила уште една ноќ на напади врз Иран за дополнително деградирање на иранските воени капацитети, вклучително и на островот Кешм и во близина на Бандар Абас, каде што се наоѓаат најголемото пристаниште на Иран и клучните објекти на морнарицата и Револуционерната гарда.

„Американските сили, вклучувајќи борбени авиони, воздушни беспилотни летала и воени бродови, лансираа прецизна муниција што погоди десетици ирански воени цели, како што се крајбрежни набљудувачки и воздушни одбранбени објекти, воена логистичка инфраструктура и поморски капацитети“, се вели во соопштението на Централната команда на САД.

Иран испали ракети и беспилотни летала кон американски воени бази во соседните држави, вклучувајќи ја и воздухопловната база во Јордан. Во раните утрински часови, иранската војска соопшти дека нападнала американски објекти во Бахреин и Кувајт. Според сведок, во главниот град на Катар, Доха, се слушнале неколку звуци слични на експлозии, а Министерството за внатрешни работи соопшти дека едно дете е повредено од шрапнели.

Иранските медиуми објавија дека пет мостови биле погодени во последната рунда американски напади, како и железничката станица во крајбрежниот Бандар Хамир и аеродромот Ираншахр во југоисточен Иран.

Седум лица беа убиени во американските напади врз мостови во Бандар Хамир, пристанишен град во јужен Иран, објави државната новинска агенција ИРНА.

„Ројтерс“ не можеше веднаш да ја потврди информацијата. извештаи.

Ескалацијата повторно во голема мера го запре сообраќајот низ Ормускиот теснец, најважниот светски превознички пат за нафта и гас, зголемувајќи ги глобалните цени на енергијата. Техеран ја продолжи блокадата на теснецот, а Вашингтон повторно ги блокираше иранските пристаништа од среда.

Иран сигнализираше дека може да ги поттикне своите сојузници Хути во Јемен да затворат уште еден клучен теснец: Бааб ал-Мандеб на устието во Црвеното Море, изјавија извори за Ројтерс, доколку Вашингтон ја нападне инфраструктурата на Иран.

Иран минатата недела погоди бродови што се движеа низ коридор во теснецот. Каролин Ливит, портпаролка на Белата куќа, на брифинг во четврток изјави дека американскиот претседател Доналд Трамп нема да седи мирно и да дозволи овие активни терористички акти да се случат во теснецот без да се осигури дека Иран ќе плати последици за тоа. Но, таа додаде дека претседателот секогаш е отворен за дипломатија во исто време.

Ирански извори изјавија за Ројтерс дека целта на Иран е да воспостави своја власт над теснецот, иако Техеран не е заинтересиран за ескалација тоа би го торпедирало меморандумот за разбирање од јуни, кој сè уште го смета за давател на поголемиот дел од она што го бараше.