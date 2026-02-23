Иран посочи дека е подготвен да направи отстапки во врска со својата нуклеарна програма во разговорите со САД во замена за укинување на санкциите и признавање на нејзиното право да збогатува ураниум, бидејќи се обидува да избегне напад од САД. Двете страни остануваат остро поделени – дури и околу обемот и редоследот на олеснување од санкциите на САД – по две рунди разговори, изјави висок ирански функционер за Ројтерс.

Сепак, Ројтерс за прв пат известува дека Иран нуди нови отстапки откако нивните разговори завршија минатата недела, кога страните изгледаа оддалечени и се приближуваа кон воен конфликт. Аналитичарите велат дека овој потег сугерира дека Техеран се обидува да ја одржи дипломатијата жива и да спречи голем американски напад.

Функционерот рече дека Техеран сериозно ќе разгледа комбинација од испраќање половина од својот најзбогатен ураниум во странство, разредување на остатокот и учество во создавање регионален конзорциум за збогатување – идеја што периодично се споменува во годините на дипломатија поврзана со Иран.

Иран би го сторил ова во замена за признавање од страна на САД на правото на Иран на мирно нуклеарно збогатување според договор што би вклучувал и укинување на економските санкции, рече функционерот.

Дополнително, Иран понуди можности за американски компании да учествуваат како изведувачи во големите нафтени и гасни индустрии на Иран, рече функционерот, во преговорите за решавање на деценискиот спор околу нуклеарните активности на Техеран.

„Во рамките на економскиот пакет што е во преговори, на Соединетите Држави им се понудени и можности за сериозни инвестиции и опипливи економски интереси во нафтената индустрија на Иран“, рече функционерот.

Белата куќа не одговори веднаш на прашањата за ова прашање.

Вашингтон го смета збогатувањето во Иран како потенцијален пат кон нуклеарно оружје. Иран негира дека се стреми кон нуклеарно оружје и сака да му се признае правото да збогатува ураниум.

Иран и Соединетите Држави ги продолжија преговорите претходно овој месец, додека САД ги градат своите воени капацитети на Блискиот Исток. Иран се закани дека ќе ги нападне американските бази во регионот доколку биде нападнат.

Иранскиот функционер рече дека најновите дискусии го нагласуваат јазот меѓу двете страни, но нагласи дека постои можност за постигнување привремен договор додека преговорите продолжуваат.

„Последната рунда разговори покажа дека идеите на САД во врска со обемот и механизмот на олеснување на санкциите се разликуваат од барањата на Иран. Двете страни треба да постигнат логичен распоред за укинување на санкциите“, рече функционерот.

„Овој план за пат мора да биде разумен и да се базира на заеднички интереси.“

Министерот за надворешни работи на Иран, Абас Аракчи, во неделата изјави дека очекува да се сретне со специјалниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, Стив Виткоф, во Женева во четврток, додавајќи дека сè уште има добри шанси за дипломатско решение.

Аракчи во петокот изјави дека очекува да има подготвен нацрт-контра-предлог во рок од неколку дена, додека Трамп рече дека размислува за ограничени воени напади.