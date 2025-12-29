Најмалку 13 лица загинаа, а речиси 100 беа повредени откако воз излета од шините во југоисточниот регион Оахака во Мексико, соопшти мексиканската морнарица. Возот, кој се движел помеѓу Мексиканскиот Залив и Тихиот Океан, превезувал 241 патник и девет членови на екипажот, пренесува Би-Би-Си.

Вкупно 98 се повредени, од кои 36 се на лекување во болница, соопшти морнарицата. Возот излетал од шините додека свртувал кривина во близина на градот Низанда, соопштија официјални лица. Главниот обвинител на Мексико потврди дека истрагата е во тек. Претседателката на Мексико, Клаудија Шајнбаум, изјави дека петмина од повредените се во сериозна состојба.

Таа рече дека високи функционери, вклучувајќи го и секретарот на морнарицата, патуваат кон местото на несреќата. Фотографиите од местото на несреќата покажуваат како спасувачите им помагаат на патниците да се симнат од возот, кој паднал од шините и делумно се навалил преку карпа. Возот „Интерокеаник“, кој го поврзува пацифичкото пристаниште Салина Круз со Коацакоалкос на брегот на Мексиканскиот Залив, имал две локомотиви и четири патнички вагони, соопшти морнарицата. Морнарицата на Мексико управува со железничката мрежа на земјата.

Гувернерот на Оахака, Саломон Хара Круз, изрази „длабоко жалење“ за несреќата во соопштението и рече дека државните власти се координираат со федералните агенции за да им помогнат на погодените. Железничката врска „Интерокеаник“ беше отворена пред две години за да се поттикне економијата на регионот, иницијатива предводена од поранешниот претседател Андрес Мануел Лопез Обрадор.

Наменета за модернизација на железничката врска преку превојот Техуантепек, мексиканската влада се обиде да ја развие областа во стратешки трговски коридор, проширувајќи ги пристаништата, железниците и индустриската инфраструктура. Железничката услуга е исто така дел од поширокиот поттик за проширување на патничкиот и товарниот железнички сообраќај во јужен Мексико и стимулирање на економскиот развој во регионот.