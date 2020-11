Инстаграм во борба против дезинформации пред изборите во САД

На 30 октомври на официјалниот Твитер профил на Инстаграм беше објавено дека тие ќе направат промени на нивната платформа пред изборите во САД.

„Како што се наближуваме до изборите во САД воведуваме промени кои ќе го отежнат пристапот до можни дезинформации на Инстаграм“ – велат во објавата.

Во другата објава надополнуваат дека на граѓаните на САД привремено ќе им биде одземен пристапот на табот „скорашни“ со цел намалување на потенцијално штетната содржина во текот на изборите.

Ова е дел од иницијативата на Фејсбук којшто е сопственик на Инстаграм, против дезинформации. Објавите од страна на Инстаграм можете да ги прочитате овде:

Starting today, for people in the U.S. we will temporarily remove the “Recent” tab from hashtag pages. We’re doing this to reduce the real-time spread of potentially harmful content that could pop up around the election.

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 29, 2020