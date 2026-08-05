Градежен и комунален инспектор од Општината Карпош денеска направиле контрола во населбата Злокуќани, каде што бие откриени дивоградби и нелегално собирање отпад. За нелегално изградени куќи градежниот инспектор утврдил неправилности и за нив е започната постапка согласно законските надлежности. Општинскиот комунален инспектор, во координација со службите за одржување на јавната хигиена и соодветна механизација, отстрануваа кабаст отпад од јавна површина во реонот на градската улица „Скупи“ како и во внатрешноста на населбата.

„Во рамки на акцијата, беа опоменати повеќе физички лица и домаќинства поради неправилно одлагање отпад и нарушување на јавната чистота. Истовремено, инспекциските служби разговараа со жителите на Злокуќани за нивните комунални проблеми и предизвици“, велат во Карпош.