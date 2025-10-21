вто, 21 октомври, 2025

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии

Програмата ќе вклучи меѓународни, француски и македонски експерти кои ќе споделат најдобри практики и успешни примери за индустриска циркуларност

Иновација во циркуларната економија и креативните индустрии е настан што ќе се одржи во вторник во спортската сала „Борис Трајковски“. Настанот се организира во соработка со Францускиот институт во Скопје (IFS) и Македонската асоцијација на метална и електро индустрија (МАМЕИ), а ќе се одржи како заеднички настан со Енерготехнома (27–30 октомври 2025).

Бизнис Акцелератор УКИМ, во име на Европскиот институт за иновации и технологија – тело на ЕУ, започна иницијатива за 2025 година со цел да ја зајакне циркуларната економија во земјата преку поврзување на индустријата, академската заедница и креаторите на политики, како и да им помогне на компаниите да обезбедат пристап до европски и национални фондови и програми за поддршка.

Во соработка со водечки универзитети и истражувачки центри, се спроведуваат нови лабораториски и иновативни проекти кои унапредуваат технологии за рециклирање, валоризација на отпад и одржливи материјали, поставувајќи темели за поконкурентна и циркуларна македонска економија.

Како дел од оваа иницијатива, гала настанот ќе овозможи учесниците да откријат, поврзат и заедно го обликуваат одржливиот раст во С. Македонија, обединувајќи локални и европски експерти, претприемачи и носители на одлуки за да прикажат практични решенија и да ја инспирираат Македонската индустрија да ја интегрира циркуларноста во своите операции.

Настанот ќе ги истакне достапните финансиски инструменти од Европскиот институт за иновации и технологија (EИТ) – тело на Европската унија, како и националните програми за поддршка на  циркуларната трансформација, охрабрувајќи ги македонските компании, стартапи и општини да преземат иницијатива, аплицираат за средства и развиваат одржливи иновации.

Програмата ќе вклучи меѓународни, француски и македонски експерти кои ќе споделат најдобри практики и успешни примери за индустриска циркуларност.

Настанот ќе вклучи свечено отворање и пет тематски панели, на кои повеќе од 30 истакнати говорници ќе ги претстават најновите индустриски решенија, креативни иновации и механизми за финансирање што ја придвижуваат циркуларната економија. Дискусиите ќе се одржат од 10:30 до 17:00 часот, а потоа ќе следи вмрежувачка сесија (17:00–18:00) со можност за директни средби со меѓународни гости, експерти и потенцијални инвеститори.

Посебна сесија ќе го претстави Хабот за циркуларна економија на Западен Балкан, со цел јакнење на регионалната соработка, зголемена транспарентност и позиционирање на македонската индустрија како двигател на одржлив раст и иновации.

Целна публика: Лидери и компании од цементната, челичната, градежната, текстилната, стакларската и производствената индустрија; стартапи и претприемачи кои развиваат решенија во областа на циркуларната и креативната економија; иницијативи поддржани од ЕИТ; академска и истражувачка заедница фокусирана на одржливост и материјални науки; креативни професионалци од областа на модата, дизајнот и дигиталната уметност; јавни институции и носители на политики; меѓународни организации, граѓански сектор и инвеститори кои го поддржуваат зеленото преминување и иновациите на Западен Балкан.

Целосната програма може да ја проследите овде, а за да го обезбедите вашето место на овој настан, регистрирајте овде.

