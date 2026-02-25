Настанот деновиве беше најавен и на една раскрсница во центарот на Скопје со герила акција каде DJ Александар за време на чекањето на црвеното светло на семафорите пушташе музика, а на банер се споделуваше пораката „Без Усје полесно се дише“.

Иницијативата веќе неколку месеци организира блокирање на сообраќајницата пред фабриката и протестни маршеви низ центарот на градот со барање за дислокација на Цементрарницата. Екологистите бараат и независни мерења на емисиите од оџаците на капацитетот, кои ќе треба да ја дадат вистинската слика за степенот на загадувањето на воздухот.