Евростат соопшти дека годишната инфлација во еврозоната во јуни 2026 се очекува да изнесува 2,8 отсто, што е пад во однос на 3,2 отсто во мај, според првичната проценка на статистичката служба на Европската унија.

Според објавата, енергијата и натаму има највисока годишна стапка во еврозоната, со 8,7 отсто во јуни, наспроти 10,8 отсто во мај.

Потоа следуваат услугите, со очекувана годишна стапка од 3,2 отсто, по 3,5 отсто во мај.

Кај храната, алкохолот и тутунот, Евростат наведува стапка од 1,6 отсто, во споредба со 1,9 отсто еден месец претходно.

Кај неенергетските индустриски добра годишната инфлација останува стабилна и изнесува 0,9 отсто, покажува проценката.

Евростат наведува дека првичната проценка за инфлацијата во еврозоната се објавува на крајот на секој референтен месец, а целосниот сет податоци за хармонизираните индекси на потрошувачки цени за еврозоната, Европската унија и земјите членки се објавува околу средината на следниот месец.

Според календарот на објави, целосните податоци за јуни 2026 се очекуваат на 17 јули 2026 година.

Извор: Евростат