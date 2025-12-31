Индустриското производство во ноември годинава е намалено за 2,8 отсто во однос на истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика. Индустриското производство во секторот Рударство и вадење на камен бележи опаѓање од 4,7 отсто, а во секторот Преработувачка индустрија опаѓањето е два отсто.

Најголемо влијание врз падот на индустриското производство во ноември 2025 година, во однос на ноември 2024 година, имале производството на облека со 16,4 отсто, снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација со 8,6 отсто и производството на електрична опрема со четири отсто.

Според податоците од Државниот завод за статистика, намалувањето во преработувачката индустрија е резултат, пред сѐ, на намаленото производство во производството на пијалаци, текстил, облека, хемикалии и хемиски производи, фармацевтски производи, метали и метални производи, на електрична опрема, машини и уреди и на мебел.